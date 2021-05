Xử phạt 15 triệu đồng và đóng kênh Timmy TV

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Chánh Thanh tra sở TT&TT TPHCM, trong thời gian vừa qua Timmy TV đã có những vi phạm đăng tải nhiều nội dung độc hại với trẻ em, bị các phụ huynh lên án. Chính vì thế, Sở quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với kênh Timmy TV, phạt chủ thể thiết lập và cung cấp kênh Timmy TV 15 triệu đồng về 2 hành vi: cung cấp thông tin có nội dung mê tín dị đoan và thông tin có nội dung kinh dị, rùng rợn.

Đồng thời, quyết định cũng yêu cầu đơn vị chủ quản đóng kênh YouTube Timmy TV từ ngày 28/5.

Một nội dung trên Timmy TV

Trước đó, nhiều phụ huynh lên án các nội dung do Timmy TV đăng tải không phù hợp với trẻ em, gây tác dụng xấu với với sự phát triển của trẻ em. Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã có công văn gửi Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) về việc đề nghị bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Công văn Cục Trẻ em nêu rõ: Hiện nay, trên mạng xã hội (YouTube, Facebook…) đang xuất hiện kênh Timmy TV với những video, clip có nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị, rùng rợn… không phù hợp với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. Do đó, Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Nhiều nội dung Timmy TV có nội dung xấu, độc hại

Được biết, kênh Timmy TV bắt đầu hoạt động từ năm 2018. Trong thời gian hoạt động, Tmmy TV đã đăng tải trên 870 video, clip… được xác định chứa những nội dung thông tin, hình ảnh độc hại như mê tín dị đoan, kinh dị và rùng rợn… Nội dung của Timmy TV đã bị khán giả lên án mạnh mẽ suốt thời gian vừa qua.