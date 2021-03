Xem siêu tàu container thoát mắc cạn, kênh đào Suez trở lại bình thường

TPO - Tuyến đường thủy qua kênh đào Suez (Ai Cập) đã hoạt động trở lại vào tối thứ Hai (29/3) sau khi tàu container Ever Given được giải cứu thành công.

Osama Rabie – Chủ tịch Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết dự kiến sẽ có 113 tàu thuyền di chuyển qua kênh đào theo cả hai hướng vào sáng sớm thứ Ba (30/3).

Theo ông Rabie, 442 con tàu đang xếp hàng có thể sẽ được đi qua kênh đào Suez trong khoảng 3 – 4 ngày tới.

“Chúng tôi sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm để giải quyết số tàu hàng tồn đọng”, Rabie nói.

Ông nói thêm rằng các tàu có kích thước tương tự Ever Given – một trong những con tàu container lớn nhất thế giới – có thể đi qua kênh đào một cách an toàn, và SCA sẽ không thay đổi chính sách tiếp nhận những con tàu kiểu này.

Tàu Ever Given di chuyển dọc kênh đào Suez. Ảnh: AP

Tàu container Ever Given "giương buồm" trở lại. Nguồn: The Guardian

Sáng 23/3, tàu container Ever Given bị kẹt chéo đoạn phía Nam kênh đào Suez – vốn là tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á.

Sau sáu ngày “bất động”, đến 29/3, tàu được giải cứu thành công nhờ lợi dụng thủy triều lên.

Evergreen Line – công ty điều hành tàu Ever Given – cho biết con tàu sẽ được kiểm tra về khả năng vận hành tại hồ Great Bitter thuộc kênh đào Suez.

“Con tàu đã sẵn sàng cho việc di chuyển một cách hạn chế sau cuộc kiểm tra ban đầu. Không có container nào bị hư hại. Nhưng chúng tôi sẽ tiến hành thêm một cuộc điều tra nữa để xem tàu có bị hư hỏng hay không”, Rabie nói.

Tàu thuyền hú còi ăn mừng tàu Ever Given được giải cứu. Nguồn: Twitter

Gần 400 con tàu xếp hàng chờ vào kênh đào Suez. Nguồn: Twitter

Peter Berdowski – CEO tập đoàn Boskalis của Hà Lan cho biết khoảng 30.000 mét khối cát đã được nạo vét để giải cứu con tàu container 224.000 tấn. Tổng cộng 11 tàu lai dắt và hai tàu kéo đã được sử dụng để kéo tàu container ra ngoài.

Minh Hạnh