Xe buýt Hà Nội bị ném vỡ kính khi đang chở khách trên đường

TPO - Đang lưu thông trên đường, bất ngờ một xe buýt chở khách trên đường Hà Nội bị một người đàn ông đi ô tô cầm gạch ném vỡ kính chắn gió phía trước, bỏ đi. Do không thể lưu thông tiếp sau sự việc nên hành khách trên xe buýt gặp nạn phải chuyển phương tiện khác.

Sự việc xảy ra chiều 11/11 trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Một số nhân chứng cho biết, khi xe buýt tuyến đang chở khách lưu thông trên đường Nguyễn Chánh, bất ngờ một người điều khiển ô tô con lao lên trước chặn đầu, sau đó người này xuống xe cầm gạch ném thẳng vào xe buýt. Sự việc đã khiến kính chắn gió cửa phụ bên sườn trái vị trí tài xế ngồi bị vỡ, vụn và khung kính rơi xuống đường. Tại vị trí các mảnh vỡ kính rơi xuống còn có hơn nửa viên gạch được tài xế cho là người đàn ông đã cầm ném vào xe buýt nằm trên đường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe đang chở hành khách, do kính chắn gió phía trước bị vỡ, không thể di chuyển tiếp, toàn bộ hành khách đi trên xe buýt phải xuống xe để chọn phương tiện khác. Xe bị nạn thuộc tuyến buýt số 29 chạy hành trình bến xe Giáp Bát - Tân Lập (Đan Phượng). Đơn vị vận hành tuyến buýt số 29 là Xí nghiệp xe buýt 10 - 10, Tổng Cty Vận tải Hà Nội.

Sau khi xảy ra vụ việc đại diện Xí nghiệp 10-10 trình báo công an phường Yên Hòa. Tiếp nhận trình báo, Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng Công an phường Yên Hòa, đã chỉ đạo công an phường phối hợp các lực lượng chức năng tích cực xác minh, làm rõ.