Vượt qua tác động của COVID-19 , Vietjet tiếp tục báo lãi

Vietjet vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2021. Tính chung cả năm vừa qua, hãng này đạt tổng doanh thu gần 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng tới 46% so với năm 2020.

Với lĩnh vực vận chuyển hàng không, trong năm vừa qua, hãng đã vận chuyển hơn 5,4 triệu lượt khách. Đặc biệt, vận tải hàng hoá tăng tới trên 200% đạt ngưỡng doanh thu gần 3.000 tỷ đồng.

Tháng 12/2021, Vietjet đã nhận máy bay thân rộng A330 đầu tiên, đặt dấu mốc cho hãng này chuẩn bị bước vào cạnh tranh các đường bay quốc tế đường dài, như kết nối Việt Nam với Úc, châu Âu.

Vietjet tiếp tục công bố có lãi khi khép lại năm tài chính bất chấp ảnh hưởng dịch bệnh tới ngành hàng không.

Năm 2022, cùng với việc mở cửa hoàn toàn các đường bay quốc tế, đặc biệt là sự phát triển các khu du lịch, nghĩ dưỡng trên khắp cả nước, ngành hàng không Việt Nam được đánh giá sẽ sớm phục hồi.

Trước đó, sau nhiều năm phát triển mạnh, tăng trưởng liên tục, giai đoạn đầu năm 2020, hãng này báo cáo lỗ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tuy nhiên, các quý cuối năm 2020, các báo cáo tài chính của Vietjet đã cho thấy sự cải thiện đáng kể và kết thúc năm đó hãng đã có lãi. Con số kinh doanh có lãi của Vietjet tiếp tục được duy trì sang năm 2021.

Trong khi đó, tới nay các hãng hàng không khác chưa công bố tình hình kinh doanh năm 2021, nhưng nhiều dự báo được đưa ra là kết quả khó khả quan, do năm vừa qua đường bay nội địa còn ảnh hưởng dịch COVID-19 còn nặng hơn trước rất nhiều. Do đó, nếu các hãng không có hoạt động tài chính, tài sản, sẽ rất khó có lãi, do hoạt động vận tải hàng không cơ bản đều sụt giảm mạnh.