Vỡ mộng 'đất ở không hình thành đơn vị ở', tiếp tục lấy ý kiến đánh thuế nhà

Vỡ mộng vì mua phải dự án sáng tác 'đất ở không hình thành đơn vị ở'

Nhiều khách hàng bỏ tiền tỷ mua biệt thự, căn hộ Condotel tại những dự án bất động sản được tỉnh Khánh Hòa sáng tác “đất ở không hình thành đơn vị ở” sai quy định đang khốn đốn khi quyền lợi không được đảm bảo.

Dự án The Arena được tỉnh Khánh Hòa giao đất theo hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở". Thời gian qua nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án này đang yêu cầu hủy hợp đồng mua bán căn hộ.

Đơn cử, trong thời gian qua khách hàng mua căn hộ Condotel tại dự án du lịch nghỉ dưỡng The Arena Cam Ranh (thuộc phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) của Công ty CP Trần Thái Cam Ranh liên tục phản ánh về việc dự án chậm tiến độ, chậm bàn giao căn hộ cho khách hàng. Bên cạnh đó, khách hàng mua nhà cũng đang khiếu kiện chủ đầu tư ra TAND TP Cam yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán căn hộ giữa các bên là vô hiệu, đồng thời buộc chủ đầu tư phải trả lại số tiền đã mua căn hộ trước đó và bồi thường thiệt hại. (Xem chi tiết)

Đất nông thôn có giá khởi điểm 'trên trời': Ồ ạt bán khi chưa xong hạ tầng

Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đưa 2 khu quy hoạch đất ở ra đấu giá, cụ thể 9 lô tại thôn Hoà Bình xã Lâm Trung Thuỷ và 12 lô tại vùng quy hoạch Nhà Lay Trên tại trấn Đức Thọ. Tuy nhiên, hai khu đất này không có người tham gia mua hồ sơ đấu giá vì giá khởi điểm mà huyện đưa ra quá cao.

Cách nhau con đường nội đồng, hai khu quy hoạch đất ở tại thôn Hoà Bình, xã Lâm Trung Thuỷ được đưa ra đấu giá nhưng chưa làm hạ tầng.

Theo tìm hiểu của PV, hai khu đất được đưa ra đấu giá, hạ tầng vẫn chưa được hoàn thiện. Tại 12 lô đất ở thị trấn Đức Thọ đưa ra bán đấu giá khi mặt bằng, đường dẫn vẫn còn làm dở dang. Riêng 9 lô ở thôn Hoà Bình, xã Lâm Trung Thuỷ chưa làm hạ tầng, đường đấu nối, mương thoát nước chưa có. (Xem chi tiết)

Dựng trò ‘sốt đất’ chạy như giặc: Xử phạt công ty bất động sản 100 triệu đồng

UBND huyện Lộc Ninh (Bình Phước) ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Địa ốc Nam Khương 100 triệu đồng vì vi phạm kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Đây là doanh nghiệp thực hiện việc mua bán đất gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Nhân viên công ty bất động sản bán đất gây xôn xao.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Lộc Ninh, Công ty TNHH Địa ốc Nam Khương (Bình Dương) do ông Vũ Văn Khương là Chủ tịch kiêm Giám đốc đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản”. (Xem chi tiết)

Hà Nội ra 'tối hậu thư' đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân

Người dân xã Vân Canh tập trung băng rôn phản đối, yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ tường bê tông kiên cố, mở lối đi.

Liên quan việc Công ty CP Tập đoàn An Lạc (Công ty An Lạc) chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony đổ hàng chục mét tường bê tông kiên cố chặn đường đi tại xã Vân Canh, UBND huyện Hoài Đức yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony tự tháo dỡ bức tường bê tông kiên cố bịt đường đi trước 5/3. Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ thiết lập biên bản xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Cận cảnh khu đất công gần 3 ha bỏ hoang được chuyển nhượng lòng vòng

Khu đất công cộng 4 mặt tiền rộng 2,9 ha nằm cạnh UBND TP.Thủ Đức (TPHCM) từ năm 2006 để xây bệnh viện nhưng Công ty Đặng Trần của “đại gia” Đặng Phước Dừa bỏ hoang 15 năm.

Thường trực thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo thu hồi giấy phép đầu tư, thu hồi dự án, thu hồi 2,9 ha đất công đã cấp cho Công ty Đặng Trần để Nhà nước quản lý, giao đơn vị có năng lực đầu tư.

Điều lạ lùng, dù là đất công xây bệnh viện nhưng bị doanh nghiệp mang đi góp vốn, chuyển nhượng lòng vòng, cầm cố để lấy tiền phục vụ vào mục đích khác. (Xem chi tiết)

Bắc Giang: Dựng lều, rầm rộ rao bán nhà xã hội công nhân chưa đủ điều kiện

Những ngày gần đây, nếu di chuyển qua khu vực gần khu công nghiệp Quang Châu tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các sàn môi giới bất động sản, nhà đất rầm rộ dựng ô, căng lều bạt, thậm chí cả văn phòng giao dịch trong container để rao bán căn hộ tại Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh (tên thương mại là Dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang) khi chưa đủ điều kiện.

Các sàn môi giới BĐS rầm rộ dựng lều bạt, văn phòng giao dịch bên ngoài khu vực xây dựng Dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang để rao bán căn hộ của dự án khi chưa đủ điều kiện.

Trước những phản ánh trên, đại diện Sở Xây dựng Bắc Giang cho hay, đang cho thanh tra, kiểm tra. (Xem chi tiết)

23 dự án của Hà Nội vào danh sách thanh tra quỹ đất xây nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa gửi Thanh tra Bộ Xây dựng danh sách 23 dự án nhà ở thương mại, nhà ở, khu đô thị thuộc diện thanh tra việc dành 20% quỹ đất dự án để xây nhà ở xã hội.

Dự án Park City (Hà Đông, Hà Nội) quy mô hơn 77 ha được “miễn” quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội.

Trong danh sách có 7 dự án nhà ở thương mại: Khu tái định cư Đông Hội, Đông Anh (17,42 hecta), nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì (18,67 hecta), khu nhà ở văn phòng, nhà trẻ 622 Minh Khai, khu nhà ở Tây Mỗ (22,66 hecta), nhóm nhà ở Đông Nam đường Lê Văn Lương kéo dài (9,17 hecta), khu nhà ở Minh Đức (173,56 hecta), khu nhà ở xã Uy Nỗ, Đông Anh (85,84 hecta). Ngoài ra còn có 16 dự án khu đô thị thuộc diện thanh tra, rà soát việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội: khu đô thị Nam đường vành đai 3, khu đô thị Thịnh Liệt, khu đô thị HUD Sơn Tây, khu đô thị mới CEO Mê Linh, khu đô thị mới Đại Kim, khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh, khu đô thị Gia Lâm… (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính tiếp tục lấy ý kiến về đánh thuế với nhà ở

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành, địa phương cho ý kiến về nội dung sửa đổi Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 15/4.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương góp ý về việc bổ sung đánh thuế đối với nhà, nghiên cứu xây dựng Luật thuế tài sản.

Đồng thời, cho ý kiến bổ sung đánh thuế đối với nhà, nghiên cứu xây dựng Luật thuế tài sản hay bất động sản (nếu có). (Xem chi tiết)