Việt Kiều về quê ăn Tết: Niềm vui sum họp

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tính từ 14h25 đến 22h40 ngày 25/1 (23 tháng Chạp) có 12 chuyến bay hạ cánh ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Hành khách đến chủ yếu từ các sân bay ở Úc, Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hongkong, Hàn Quốc, Dubai, Nhật Bản, Campuchia,...

Ông Nguyễn Văn Hùng (65 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết bản thân đến đây để đón một người bạn từ Pháp về nước. Theo ông Hùng, những năm trước không khí ở ga quốc tế rất nhộn nhịp với người ra vào liên tục, người đến đưa đón người thân cũng nhiều. Tuy nhiên, tình hình năm nay quá vắng so với mọi năm, sát giờ chuyến bay hạ cánh chỉ có lác đác vài người đến đón người thân.

“Từ đợt dịch đến nay tôi chỉ liên lạc với bạn qua email. Hay tin bạn về nước đón Tết và thăm người thân, tôi cũng cố gắng thu xếp ra sân bay đón bạn. Bạn tôi quá cảnh ở Singapore rồi bay về nước, dự kiến 14h10 hạ cánh nhưng trễ 20 phút. Ngoài ra ông ấy còn phải làm thủ tục và xét nghiệm COVID-19 nên đến hơn 15h vẫn chưa ra đến sảnh chờ”- ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Minh Trí (ngụ Quận 5, TPHCM) cho biết, ông cùng người thân ra sân bay đón con trai đi du học trở về nước. Năm nay ông Trí cho biết ga quốc tế khác quá nhiều so với thời điểm năm 2019.

“Những năm trước vào thời điểm này khu vực sảnh chờ này đâu còn ghế trống để ngồi như bây giờ. Dịch bệnh làm nhiều người e dè hơn, thưa vắng hơn, nhưng đó cũng là điều tốt khi mọi người không tập trung đông đúc”- ông Trí cho hay.

Cùng nhận xét trên, ông Trình Văn Nhung (64 tuổi, quê ở An Giang) cho biết, không khí năm nay tại ga quốc tế khá đìu hiu. Nếu như ngày Tết của 2 năm trước ông đưa con gái cùng con rể ra sân bay để định cư ở Mỹ trong không khí hết sức đông đúc, nhộn nhịp thì năm nay lại khá thưa vắng người.

Rưng rưng xúc động trước giờ gặp lại người thân, ông Nhung cho biết, trong suốt thời gian 2 năm con gái ở Mỹ, ông chỉ có thể liên lạc và gọi video cho con để thăm hỏi tình hình.

“Tháng 6/2020, cháu gái tôi ra đời ở Mỹ, nhưng tôi chưa được gặp lần nào mà chỉ có thể nhìn con cháu qua màn hình điện thoại. Tết này hay tin vợ chồng con cùng cháu ngoại về quê ăn Tết, tôi vui mừng đến không ngủ được. Hôm nay, tôi thuê xe từ An Giang lên TPHCM để đón con cháu cùng về ăn Tết. Tâm trạng hiện tại rất xúc động và nôn nao”- Nói đoạn, ông Nhung nghẹn ngào ngóng nhìn về phía cửa ra sân bay và cho biết, máy bay đã hạ cánh nhưng phải chờ xét nghiệm COVID-19 nên phải chờ đợi khá lâu.

Vừa bước ra khu vực sảnh chờ và gặp lại người thân sau thời gian xa cách, chị Trình Thị Kim Hoàng (con gái ông Nhung) cho biết, trước khi quyết định về nước, chị cùng chồng đã tìm hiểu tình hình dịch bệnh tại quê nhà và được biết dịch bệnh đã tạm lắng xuống.

“Yên tâm khi tình hình dịch bệnh đã ổn định ở quê nhà, gia đình tôi quyết định về Việt Nam ăn Tết. Khi vừa hạ cánh xuống sân bay, tôi cùng chồng và con được xét nghiệm nhanh COVID-19 và chờ đợi kết quả khoảng hơn 30 phút. Sau khi có kết quả âm tính thì được hướng dẫn đến cửa ra sân bay. Ngoài ra, gia đình tôi còn được hướng dẫn cách ly và theo dõi sức khoẻ 3 ngày tại nhà”.

Trong khi đó, chị Trần Huỳnh Tiên (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết chị là du học sinh tại Singapore, tranh thủ dịp Tết Nguyên đán, chị về nước để ăn Tết bên người thân, bạn bè.

“Tết là dịp để sum họp, nên khi tình hình dịch bệnh tại TPHCM đã được kiểm soát tôi rất yên tâm về nước. Dịch bệnh thì bây giờ ở đâu cũng có nên mình phải tự bảo vệ sức khỏe. Lúc xuống máy bay tôi đã được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính. Tôi được khuyến cáo ở nhà theo dõi sức khỏe 3 ngày. Nếu sức khỏe có vấn đề sẽ phải thông báo đến y tế địa phương”- chị Tiên cho biết.

Trong khi ga quốc tế khá im ắng thì ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất lại trong cảnh hoạt động tất bật với những ngày cuối năm. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, những ngày giáp Tết Nguyên đán, chuyến bay và lượng hành khách đang tăng dần. Tính riêng trong ngày 23/1, chuyến bay có tăng đột biến với 617 chuyến và 59.179 hành khách đi và đến sân bay.

Theo số liệu trên, chuyến bay và lượng hành khách đi lại đều tăng gấp đôi so với dịp Tết Dương lịch vừa qua. Cụ thể, trong dịp Tết Dương lịch 2022, mỗi ngày có khoảng 25.000 - 30.000 lượt khách đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất với hơn 300 chuyến bay/ngày.

Tuy chuyến bay có tăng so với dịp Tết Dương lịch 2022, nhưng chỉ bằng 82,5% so với cùng kỳ năm 2019 (748 chuyến bay) và bằng 66,4% so với năm 2020 (929 chuyến bay). Ngoài ra, lượng khách so với cùng kỳ năm 2019 và 2020 đều giảm mạnh. Cụ thể chỉ bằng 56,1% so với cùng kỳ năm 2019 (105.508 khách) và bằng 44% so với năm 2020 (134.661 khách).