Vào bệnh viện Thanh Nhàn sinh con, sản phụ được phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Trong số này, 39 trường hợp là F1 của các ca ho, sốt cộng đồng, 1 trường hợp thuộc đối tượng sàng lọc khu vực nguy cơ ca. Quận Thanh Xuân có 15 ca; quận Hai Bà Trưng 7 ca; huyện Thanh Trì 6 ca; huyện Hoài Đức 5 ca, quận Hoàng Mai, Đống Đa mỗi nơi có 2 ca; quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và huyện Đan Phượng, mỗi nơi có 1 ca.

1 trường hợp sàng lọc khu vực nguy cơ cao là H.T.D, nữ, sinh năm 1984, địa chỉ tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao ngày 4/9 và có kết quả dương tính.

39 trường hợp là F1 của các ca ho sốt cộng đồng

T.T.T.B, nữ, sinh năm 1963, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 31/8, xuất hiện triệu chứng được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Đống Đa. Ngày 4/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.H, nữ, sinh năm 1940, địa chỉ tại Phương Mai, Đống Đa; là F1 (mẹ) của bệnh nhân L.T.B. Ngày 30/8 có triệu chứng, được chuyển viện Lão Khoa T.Ư khám cấp cứu (được cách ly tại khu riêng, làm xét nghiệm nhanh âm tính), sau đó được chuyển Bệnh viện Đống Đa cách ly điều trị do có yếu tố dịch tễ. Ngày 4/9 được Bệnh viện Đống Đa được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính.

L.A.Q, nam, sinh năm 1985, địa chỉ tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì; làm nghề shipper tự do; là F1 (ngày 27/8 có vào quán cơm cạnh tổng kho 216 Phan Trọng Tuệ uống nước, có tiếp xúc gần chủ quán là F0), sau đó được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Vĩnh Quỳnh. Đến ngày 4/9 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

T.T.X, nữ, sinh năm 1985, địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức; sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, thôn An Hạ, An Thượng, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 3/9 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/9 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính.

N.V.B, nam, sinh năm 1985, địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức; sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, thôn An Hạ, An Thượng, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 3/9 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/9 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính.

N.A.T, nam, sinh năm 2011, địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức; sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, thôn An Hạ, An Thượng, đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 3/9 được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ. Ngày 4/9 được lấy lại mẫu cho kết quả dương tính.

N.T.N, nữ, sinh năm 1961, địa chỉ tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N.T.T.M. Ngày 3/9 bệnh nhân đến khám và cách ly tại bệnh viện Thanh Nhàn, được lấy mẫu và có kết quả dương tính ngày 4/9.

N.T.P, nữ, sinh năm 1958, địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N.T.T.M. Ngày 31/8 bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện Thanh Nhàn (2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính). Ngày 3/9 được lấy mẫu có kết quả dương tính.

N.B.T, nam, sinh năm 1988, địa chỉ tại Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; là F1 của bệnh nhân N.T.P. Ngày 31/8 bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện Thanh Nhàn (2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính). Ngày 3/9 được lấy mẫu có kết quả dương tính.

N.T.A, nữ, sinh năm 1989; N.N.V, nữ, sinh năm 2007; N.T.V, nữ, sinh năm 2012; là F1 (vợ, con) của bệnh nhân N.B.T, địa chỉ tại Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Ngày 3/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

B.T.H, nữ, sinh năm 1989, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8 bệnh nhân chuyển dạ, được chuyển vào Bệnh viện Thanh Nhàn (trước đó đã xét nghiệm 2 lần âm tính); có kết quả xét nghiệm ngày 2/9 dương tính.

N.T.P, nam, sinh năm 2005, địa chỉ tại Đồng Xuân, Hoàn Kiếm; là F1 của bệnh nhân P.T.L, đã được chuyển cách ly tập trung. Ngày 4/9 có sốt, ho, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

B.Đ.T, nam, sinh năm 1982, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung, ngày 3/9 được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

N.T.B, nữ, sinh năm 1957, địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì; là F1 của bệnh nhân P.Q.C. Ngày 3/9 được chuyển cách ly tập trung, ngày 4/9 có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

L.M.T, nữ, sinh năm 1987, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân D.T.B, được cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.H, nam, sinh năm 1995, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) của bệnh nhân N.T.B.H, được cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

T.M.A, nữ, sinh năm 2017, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (cháu) của bệnh nhân T.T.D, được cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

P.T.N, nam, sinh năm 1970, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân N.T.V.A, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

P.T.A, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 của bệnh nhân N.T.V.A, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

B.M.Đ, nam, sinh năm 2007, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) của bệnh nhân N.T.Q, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

B.Đ.H, nam, sinh năm 2004, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) của bệnh nhân N.T.Q, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đ.T.H, nữ, sinh năm 1976, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (vợ) của bệnh nhân L.K.Q, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

T.N.B.Q, nữ, sinh năm 2014, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (cháu) của bệnh nhân L.T.H, được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

T.T.H, nam, sinh năm 1980, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

T.T.H, nữ, sinh năm 2004, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.T.B, nữ, sinh năm 1956, địa chỉ tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng; là F1 (hàng xóm) của bệnh nhân N.T.N. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/9 có kết quả dương tính.

V.K.T, nữ, sinh năm 2005, địa chỉ tại Văn Miếu, Đống Đa; là F1 (con) bệnh nhân L.T.K.A, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.V.C, nam, sinh năm 1957, địa chỉ tại Tân Lập, Đan Phượng; là F1 (ông nội) bệnh nhân T.V.K. Ngày 30/8 được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 4/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.Đ.N, nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Phúc Xá, Ba Đình; là F1 (cháu) của bệnh nhân T.T.X.P, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 4/9 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tính đến trưa 5/9, khu vực ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) ghi nhận 459 trường hợp mắc COVID-19.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.520 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.957 ca.



L.Đ.M, nam, sinh năm 2006, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 4/9 có biểu hiện sốt 39 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

L.Đ.C, nam, sinh năm 1956, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; sống trong khu vực phong tỏa đã xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 5/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Đ.T.H, nữ, sinh năm 1992, địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.K.N, nữ, sinh năm 2020, địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.M.T, nam, sinh năm 1966, địa chỉ tại Giáp Bát, Hoàng Mai; là F1 của bệnh nhân N.V.T, đã được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 4/9 được lấy mẫu cho kết quả dương tính.

B.T.S, nữ, sinh năm 1953, địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.V.T, nam, sinh năm 1946, địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

T.H.Y, nữ, sinh năm 2008, địa chỉ tại Thanh Liệt, Thanh Trì; sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Người dân toà T1 Times City tạm thời không ra khỏi nhà Liên quan đến 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Times City, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đã có văn bản đề nghị toàn bộ cư dân hiện đang sinh sống, làm việc tại tất cả các căn hộ toà nhà T1 Khu đô thị Times City tạm thời không ra khỏi nhà để phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thời gian kể từ 22h30 ngày 4/9 đến khi có thông báo mới.