Truy nã giám đốc lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt 6 tỷ đồng của đối tác

Căn cước công dân của Lý Thành Quân.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Đạt ở đường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Cơ quan điều tra xác định Lý Thành Quân (40 tuổi) là đại diện pháp luật và là Giám đốc Công ty Thành Đạt đã có thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật về việc có ký hợp đồng mua bán găng tay các loại với một công ty lớn để bà Phạm Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Nguyệt tin tưởng, ký kết hợp đồng mua bán găng tay và chuyển 6 tỷ đồng đặt cọc.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Quân không thực hiện giao hàng theo thỏa thuận mà rút tiền mặt, chuyển vào tài khoản cá nhân và các đối tượng khác để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của Công ty Minh Nguyệt.

Kết quả điều tra, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Thành Quân, tuy nhiên bị can không có mặt tại địa chỉ cư trú. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.