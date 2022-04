Trường mầm non ở Hà Nội sẵn sàng đón học sinh tới trường

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ngày 8/4, đã ký văn bản đồng ý với Tờ trình của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức hoạt động giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trẻ mầm non của các cơ sở giáo dục mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã sẽ đi học trực tiếp từ 13/4. Theo phương án của Sở GD&ĐT, trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.