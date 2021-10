Trà Vinh có tân Giám đốc Công an tỉnh 46 tuổi

TPO - Đại tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hoài Bắc - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Đại tá Trần Xuân Ánh - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, được điều động công tác vào bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thay cho đại tá Vũ Hoài Bắc.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng đại tá Vũ Hoài Bắc và đại tá Trần Xuân Ánh.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Hoài Bắc và Đại tá Trần Xuân Ánh. Ảnh: Hồ Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Xuân Ánh hứa sẽ kế thừa, phát huy truyền thống của Công an tỉnh Trà Vinh và cùng Đảng ủy, Ban giám đốc, tập thể cán bộ chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Xuân Ánh (46 tuổi, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đại tá Trần Xuân Ánh là Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ-Bộ Công an.

Đại tá Vũ Hoài Bắc (51 tuổi, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Tháng 2/2020, đại tá Vũ Hoài Bắc được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.