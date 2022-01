TPHCM linh hoạt việc cho trẻ đi học trở lại

TP - TPHCM dự kiến ngày 7/2 (tức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán) sẽ đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở lại trường học. Tuy nhiên, việc học sẽ được tổ chức linh hoạt theo tình hình dịch và không bắt buộc đối với trẻ mầm non.

Ngày 19/1, trao đổi về kế hoạch đến trường đối với bậc học mầm non, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT TPHCM) cho hay, trong năm ngày đầu tiên đi học trở lại, thành phố chia ra nhiệm vụ cụ thể của từng ngày học. Trong đó, tập trung vào các hoạt động hướng dẫn trẻ kỹ năng về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, các kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch bệnh.

TPHCM dự kiến cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến trường sau Tết Nguyên đán

Với bậc tiểu học, ở địa phương thuộc cấp độ 1 (vùng xanh), các trường có thể dạy học hai buổi, bán trú cho tất cả các khối. Trong tuần đầu tiên, giáo viên dành thời gian hướng dẫn cho học sinh thói quen phòng dịch, xây dựng nề nếp, ôn tập kiến thức trước đó. Tuần thứ hai, nhà trường dạy học theo tiến độ chương trình, đồng thời củng cố kiến thức đã học trực tuyến. Tuần thứ ba, nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ I cho khối 1 và 2.

Ở địa phương thuộc cấp độ 2 (vùng vàng) trong tuần đầu tiên, nhà trường được dạy học hai buổi, bán trú cho khối 1 và 2. Với khối 3, 4, 5 chỉ học trực tiếp một buổi. Công việc trong các tuần tiếp theo được thực hiện tương tự địa bàn ở vùng xanh.

Các trường ở địa bàn cấp độ 3 (vùng cam) chỉ tổ chức cho lớp 1, 2 học một buổi; được kiểm tra học kỳ I trong tuần thứ ba. Học sinh khối 3, 4, 5 học trực tuyến. Với địa bàn thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ), cấp tiểu học học trực tuyến.

Chuẩn bị kỹ năng sống thích ứng an toàn

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, hiện trẻ trong độ tuổi từ nhà trẻ đến lớp 6 tại TPHCM chưa được đến trường. Điều này khiến một lực lượng lớn lao động là phụ huynh chưa thể tham gia lao động trực tiếp. Hơn nữa, việc ở nhà học trực tuyến thời gian dài khiến học sinh phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần như thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, ù tai… Ngoài ra, với học sinh lớp 1, 2 và lớp 6, đây là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, việc ở nhà học trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng nội dung chương trình.

Theo ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ÐT TPHCM, dựa trên hướng dẫn của Sở, các trường sẽ thay đổi hình thức dạy học tùy theo tình hình thực tế ở từng thời điểm khác nhau.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non cần chuẩn bị kỹ việc đón trẻ đến trường và chuẩn bị cho trẻ kỹ năng sống thích ứng an toàn với dịch. Đặc biệt, đối với các nhóm trẻ tư thục, ngoài công lập cần phải làm chặt chẽ, đảm bảo tối đa, an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 là trên hết, phải đảm bảo nghiêm túc 5K theo yêu cầu của ngành y tế. Ngoài ra, để chuẩn bị cho việc đón trẻ trở lại trường, Sở GD&ĐT TPHCM đã yêu cầu các phòng GD&ĐT có văn bản gửi lãnh đạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị không tiếp tục sử dụng các trường mầm non làm điểm tiêm vắc xin để thực hiện việc sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất chuẩn bị cho học sinh đi học lại.

Tuy nhiên, ông Nam cho hay, việc đi học lại của trẻ mầm non là trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, không ép buộc.