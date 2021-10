Tổng cục Thuế lý giải vì sao thu ngân sách tháng 9 sụt giảm mạnh

TPO - Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương giãn cách xã hội, áp dụng các chính sách giảm thuế để hỗ trợ người kinh doanh, nên số thu thuế tháng 9 giảm tới 44,2% so với cùng kỳ năm trước, và tiếp tục xu hướng giảm qua các tháng.

Tổng cục Thuế vừa thông tin, tổng thu ngân sách do cơ quan này quản lý đạt 52.000 tỷ đồng trong tháng 9 vừa qua, chỉ bằng 4,7% dự toán, và bằng 55,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 48.600 tỷ đồng. Luỹ kế 3 quý đầu năm, tổng thu ngân sách do thuế quản lý đạt 905.394 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế lý giải, số thu ngân sách 9 tháng qua nguồn tăng thu tập trung chủ yếu trong 4 tháng đầu năm.

Từ cuối tháng 4 tới nay, với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, nhiều địa phương trọng điểm về kinh tế và đóng góp lớn cho thu ngân sách phải giãn cách xã hội. Điều này khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ ảnh hưởng lên thu ngân sách, như: TPHCM, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu… Riêng TPHCM thu ngân sách 9 tháng giảm gần 6.000 tỷ đồng so với tháng 8/2021.

Thu thuế, phí nội địa (trừ phần gia hạn) từ mức tăng gần 20% của 4 tháng đầu năm, đến tháng 7 giảm 10,8%, tháng 8 giảm 21% và tháng 9 ước giảm 26,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, riêng TPHCM và 19 tỉnh thành phía Nam áp dụng giãn cách xã hội đã khiến số thu từ lệ phí trước bạ tại các tỉnh này giảm rất sâu (tháng 8 giảm 56,5%, tháng 9 giảm 48,5% so với cùng kỳ năm trước).

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh, trong 9 tháng qua, đã gia hạn khoảng 78.501 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, cũng do dịch bệnh, số nợ thuế tiếp tục tăng, trong khi tiền thu hồi nợ giảm, tháng 7 thu nợ thuế đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tháng 8 chỉ thu hồi được hơn 2.000 tỷ đồng, và tới tháng 9 chỉ được 1.100 tỷ đồng.

Về thu ngân sách 3 tháng còn lại của năm nay, Tổng cục trưởng Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, nhiệm vụ cả năm của ngành được giao là thu trên 1,167 triệu tỷ đồng. Như vậy, thời gian tới thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, nhiệm vụ thu 3 tháng còn lại rất khó khăn, khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Về giải pháp, thuế sẽ đôn đốc thu hồi các khoản thuế đã hết thời gian gia hạn (khoảng 42.300 tỷ đồng), tăng thu hồi nợ; đôn đốc thu các khoản tiền sử dụng đất, phí và lệ phí thuộc ngân sách trung ương, thu từ dầu thô; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại; thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước; tiếp tục triển khai thu thuế với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...