Tin mới về đường dây đưa chuyên gia 'rởm' vào Đà Nẵng

Chiều 28/5, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi, tạm trú đường Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Phạm Thị Phúc (25 tuổi, tạm trú đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Cả 2 đối tượng bị bắt vì được xác định có liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Thực hiện lệnh bắt đối với Phạm Thị Phúc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, công việc của Ly, Phúc là làm hồ sơ, giấy tờ xin cấp thị thực nhập cảnh cho người Hàn Quốc và kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh của các công ty bảo lãnh.

Mặc dù biết 12 người Hàn Quốc (lưu trú tại căn hộ của khu The Point Villa) do một công ty chuyển hồ sơ sang không làm việc cho các công ty bảo lãnh, nhưng cả Ly và Phúc vẫn tiếp nhận, hướng dẫn Tô My Hồng Oanh (đối tượng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an TP Đà Nẵng khởi tố trước đó) chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để xin cấp thị thực nhập cảnh dưới dạng “chuyên gia”, "nhà đầu tư". Nhờ sự giúp sức, tiếp tay này, 12 người Hàn Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 26/2.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, ngày 12/5, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, tạm trú 102 Lê Văn Thứ, Mân Thái, Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Tuấn là người liên quan đến vụ việc 14 công dân Hàn Quốc lưu trú, hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh Việt Nam được phát hiện tại một số căn hộ thuộc The Point Villa (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào ngày 24/4.

Tuấn cũng là chủ sở hữu 3 công ty "ma" để đứng ra bảo lãnh cho nhóm người Hàn Quốc này nhập cảnh theo dạng “chuyên gia” để làm việc cho công ty này.

Điều tra mở rộng, ngày 15/5, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng Lê Xuân Thành (SN 1984, trú tổ 53, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Tô My Hồng Anh (SN 1989, trú 18 Phan Thanh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trong đó Thành là Giám đốc Công ty TNHH Phi Anh Pro và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Patour (đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà).

Thành câu kết với chủ một doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Đà Nẵng, sử dụng pháp nhân các doanh nghiệp do Thành đăng ký để bảo lãnh cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia hoặc nhà đầu tư. Khi thực hiện thành công đưa người nước ngoài vào Việt Nam, Thành và chủ doanh nghiệp Hàn Quốc cùng chia lợi nhuận.

Trong khi đó, Tô My Hồng Anh là nhân viên của công ty do người Hàn Quốc làm chủ, trực tiếp tham gia vào quá trình móc nối giữa công ty này với Lê Xuân Thành và Nguyễn Trần Anh Tuấn.