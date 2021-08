Tiết lộ người 'khai sinh' ra cặp bài trùng Quang Tèo - Giang Còi

Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Trong lòng khán giả trong nước cũng như kiều bào nước ngoài, Giang Còi và Quang Tèo là cặp bài trùng. Bọn tôi có thời gian dài làm việc với nhau ăn ý, trên sân khấu chúng tôi giống như hai người nông dân điển hình của đồng bằng Bắc Bộ.

Dù biết anh đau ốm từ lâu, cũng đã cùng anh em bạn bè, NSND Quốc Anh, nghệ sỹ Trà My thăm hỏi... Song biết tin Giang mất, tôi vẫn cảm thấy buồn, hụt hẫng. Trước đây, Giang Còi, tôi, anh Văn Hiệp, Trà My cùng “cạ”, hay làm với nhau. Đi diễn thì tôi với Trà My, Giang Còi thường xuyên đi với nhau, cứ hay đùa, Trà My đoàn trưởng, tôi với Giang Còi là hai đoàn phó. Ba anh em đi với nhau, tình nghĩa quá lâu rồi.

Mối duyên nào khiến anh và Giang Còi thành “cặp bài trùng”?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Người khai sinh ra chúng tôi chính là NSND Khải Hưng, nguyên Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Ông đã ghép đôi Giang Còi- Quang Tèo thành “nhịp cầu nối những bờ vui”. Chất của tôi thì thô thô, thật thật, còn Giang Còi hơi láu cá một chút. Đạo diễn Khải Hưng gợi ý chúng tôi xây dựng hình ảnh: Một cậu có tí khôn, láu cá, một cậu sắm vai tồ tồ, tộc tệch, mộc mạc, hơi tí đần. Từ đó, chúng tôi làm theo.

Tất cả những tiểu phẩm của “Gặp nhau cuối tuần”, do ông ấy đạo diễn, tôi với Giang Còi đều diễn với nhau ăn nhập. Khi cầm kịch bản, đạo diễn Khải Hưng bảo, hai cậu đọc kịch bản, xương như thế thôi, hai cậu phải đắp thịt vào. Ông ấy gợi ý thế, chúng tôi ngồi với nhau khoảng 15 phút, bồi đắp thêm kịch bản.

Cặp bài trùng Giang Còi (trái)- Quang Tèo (phải) của làng hài phía Bắc (Ảnh: Internet)

Ở ngoài đời, nghệ sỹ Giang Còi có láu cá không?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): (Cười). Cũng phải có điểm ấy chứ, trên sân khấu thế nào ngoài đời cũng phải có ít nhiều cái chất như thế. Có khi bị vai diễn ám vào người cũng nên? Nhưng như khán giả đã thấy, đó là sự láu cá đáng yêu. Sau series “Gặp nhau cuối tuần” anh Giang không tham gia nữa. Đáng lý, “Đại gia chân đất” tôi với anh Giang cùng làm. Nhưng không biết vì lí do gì mà Giang Còi lại từ chối. Tôi lại làm cùng NSND Trung Hiếu. “Đại gia chân đất” cũng thành công vang dội, nối vào “Gặp nhau cuối tuần”. NSND Trung Hiếu diễn cũng rất hay, chất na ná như anh Giang Còi, nhưng lại thêm chất hùng biện rất tốt.

Anh có nhớ anh và nghệ sỹ Giang Còi đã kết hợp với nhau trong bao nhiêu tiểu phẩm, đi diễn với nhau bao nhiêu lần, qua bao nhiêu tỉnh, thành không?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Nhiều lắm. Liên tục trong nhiều năm “Gặp nhau cuối tuần”. Sau khi “Gặp nhau cuối tuần” dừng lại bọn tôi vẫn cùng nhau làm những tiểu phẩm ngắn của VTV , phim hài tết cũng liên tục làm. Mới đây nhất làm hài hại não, mõ làng…

Ngoài đời, anh và Giang Còi có là “cặp bài trùng” không? Trông anh có vẻ xởi lởi, thân thiện và… giỏi nhậu, còn Giang Còi có vẻ trầm tư hơn?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Tôi thì ít uống rượu, chỉ khi nào cần thiết và vui mới uống. Còn anh Giang thì uống khá hơn tôi. Anh Giang đúng chất quê, kể cả khi quay cũng thế thôi, thỉnh thoảng lại nhấp một hớp. Có lẽ do đóng vai quê nhiều nên anh cũng bị ảnh hưởng nhất định trong sinh hoạt đời thường. Dù mỗi người mỗi tính, mỗi nếp sinh hoạt, song chúng tôi thân thiện, yêu quí nhau.

Quang Tèo (áo xanh), Giang Còi (áo vàng), người tung, kẻ hứng, bổ khuyết cho nhau, mang đến tiếng cười cho khán giả suốt nhiều năm (Ảnh: Internet)

Về sau nghệ sỹ Giang Còi sống ở trang trại. Sao anh không khuyên anh ấy về thành phố, điều kiện sống tốt hơn, thuận lợi hơn cho hoạt động nghệ thuật?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Tôi cũng đã khuyên nhiều lần. Bảo anh ấy ra ngoài phố ở, tìm một căn chung cư hay ngôi nhà nào đó sống, cho văn minh, sạch sẽ, gọn gàng. Ở thế kia, bề bộn và vất vả quá. Mười mấy ngàn mét đất, rộng như thế, tiền đầu tư lại không có nhiều, trông nhom nhem. Nhưng Giang Còi bảo, tôi thích thế, tôi thích chăn nuôi con gà, con chó… Tính cách Giang thế. Chúng tôi cũng toàn đi diễn các tỉnh là chính. Giang Còi và Quang Tèo ít diễn thành phố lắm, gắn liền với chất nông dân mà. Vì thế, Giang Còi cũng như tôi nhiều vốn sống về nhà nông.

Một dạo nghe đồn anh và nghệ sỹ Giang Còi xích mích. Có đúng không?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Người ta cứ nói thế để “câu view” thôi. Chứ từ trước tới giờ tôi gần như không để mất lòng ai. Tôi sống mộc, dễ hòa đồng, vui vẻ với tất cả các tầng lớp, chứ không chỉ với người nông dân.

Quang Tèo (vest đen) và Giang Còi thân mật ngoài đời (Ảnh: Internet)

Anh và Giang Còi, ai nhiều tuổi hơn?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Anh Giang kém tôi 5 tháng. Chúng tôi đều sinh năm 62.

Anh chăm chạy “sô” hơn Giang Còi?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Đúng là anh Giang không chạy “sô” nhiều như tôi. Đến giờ tôi vẫn tiếc khi anh Giang không tham gia “Đại gia chân đất”, vì khán giả vẫn mong chờ anh ấy.

Các đồng nghiệp đều đánh giá nghệ sỹ Hồng Giang, Giang Còi rất tài năng. Là người đồng hành với Giang Còi nhiều hơn cả, anh đánh giá thế nào về tài năng của Giang Còi?

NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo): Anh ấy rất là giỏi. Giang Còi là người vượt khó. Từ những ngày còn đi học, anh ấy đã học sửa chữa xe máy, để kiếm tiền lo chi phí học hành. Sau khi ra trường, anh ấy không vào đoàn nào lại học tiếp hai bằng đại học cơ mà! Anh ấy còn tiết kiệm được tiền mua xe 9 chỗ cho thuê, anh ấy chịu khó kiếm tiền để chăm chút cho nghề, để nuôi dưỡng việc học hành. Đối với vai diễn, anh ấy rất chịu khó đầu tư. Giang Còi thông minh, nhanh nhẹn lắm. Tôi và anh ấy tâm đầu ý hợp. Tôi gợi ý ý này, anh Giang chấp nhận. Anh Giang gợi ý ý kia, tôi cũng chấp nhận, rồi chúng tôi hợp lại, ra cặp bài trùng.

Giang Còi yêu cuộc sống điền viên (Ảnh: Internet)