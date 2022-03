Thông tin mới vụ thiếu nữ mất tích để lại lời nhắn 'không muốn làm gánh nặng cho gia đình'

Ngày 29/3, người nhà của em C.T.B (SN 2000, trú xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, mấy ngày trước, B. có sử dụng số điện thoại lạ gọi về gia đình. Tuy nhiên, sau cuộc điện thoại đó thì thuê bao này cũng không thể liên lạc được nữa.

“B. dùng một số điện thoại lạ gọi về và bảo đang ở Bắc Ninh. Gia đình chưa kịp hỏi gì, thì B. tắt máy. Cũng từ đó, gia đình không thể liên lạc được với B. nữa", gia đình em B. cho biết.

Một lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện phối hợp với Công an xã và gia đình đã vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin gì về em B.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 20/3, gia đình thấy C.T.B nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cô thu dọn một ít đồ dùng cá nhân và rời nhà bằng xe máy. Lúc này, bố mẹ B. không biết sự việc. Đến chiều tối, không thấy B. về nhà, gia đình mới tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi.

Khi rời nhà, B. để lại một lá thư cho gia đình. Trong thư, B. viết bị bệnh nặng, không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên phải ra đi.

Ngay sau đó, gia đình đăng ảnh C.T.B lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm. Cùng thời điểm, một người đàn ông cũng đăng ảnh trên mạng xã hội tìm chủ nhân của một chiếc xe máy, điện thoại và một lá thư để lại dưới hầm chung cư M.T (huyện Diễn Châu). Theo người đàn ông, 2 ngày nay không có ai đến nhận những đồ vật kể trên.

Sau khi nhận được thông tin, gia đình B. đã xuống nhận. Lá thư để lại ở hầm chung cư có cùng nội dung với lá thư mà B. để lại ở nhà.