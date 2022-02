Thông tin mới vụ cửa hàng xăng dầu ngưng bán ở Sóc Trăng nghi có hiện tượng găm hàng

Trước đó, tại cuộc họp ngày 11/2, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương giao Sở Công Thương Sóc Trăng rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH Hữu Lộc Chi nhánh xăng dầu Trương Thanh Hoàng tự ý ngưng hoạt động.

Ngày 13/2, Sở Công Thương phối hợp với Cục QLTT tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kế Sách tiến hành làm việc với Công ty TNHH Hữu Lộc Chi nhánh xăng dầu Trương Thanh Hoàng tại ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách.

Ông Trương Thanh Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Hữu Lộc chi nhánh xăng dầu Trương Thanh Hoàng trình bày: Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD) từ năm 2010 đến nay, hiện nay công ty đang nhận nhượng quyền bán lẻ xăng dầu của Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (Công ty Nam Sông Hậu).

CHXD của Công ty TNHH Hữu Lộc chi nhánh xăng dầu Trương Thanh Hoàng.

Vào ngày 10/2/2022, công ty vẫn hoạt động mua bán bình thường, bồn chứa xăng RON 95-III còn khoảng 1.000 lít. Đến khoảng 14 giờ thì kéo một phần cửa rào phía trước cửa hàng để sửa chữa (hàn, cắt cột mái che). Vì để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy nên tạm tắt trụ bơm xăng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, xe bồn chở xăng (số lượng 6.000 lít xăng RON 95-III) về đến cửa hàng và tiến hành bơm xăng vào bồn. Sau khi vừa bơm xong thì có đoàn đến kiểm tra và ghi nhận vào biên bản làm việc.

Ngày 11/2, ông Hoàng có làm tường trình gửi đến Sở Công Thương và Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng. Ông Hoàng khẳng định, cửa hàng không có việc ngưng kinh doanh và treo bảng hết xăng, nghỉ bán…

Ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng cũng tiến hành làm việc với Trưởng Ban Nhân dân ấp An Hòa, xã An Lạc Tây cùng một số người dân sống đối diện và cạnh CHXD, họ đều xác nhận CHXD này hoạt động bình thường, trong ngày 10/2 vẫn hoạt động bình thường, không có treo bảng hết xăng, nghỉ bán.

Qua kết quả làm việc với ông Trương Thanh Hoàng và kết quả trích xuất camera đặt trước cửa hàng xăng dầu ngày 10/2 xác định:

Vào 14 giờ 15 phút: cửa hàng đang hoạt động bình thường, cột mái che bị biến dạng do va chạm.

Vào 14 giờ 34 phút: cửa hàng có kéo rào chắn một phần và tắt điện trụ bơm xăng để hàn cột sắt, vẫn bán dầu bình thường.

Vào 16 giờ 23 phút: xe bồn biển kiểm soát 83C-08502 về đến cửa hàng và bơm xăng lên bồn.

Vào 16 giờ 47 phút: xe bồn bơm xong.

Vào 16 giờ 50 phút: chủ cửa hàng chuẩn bị cắt sắt cột mái che trước cửa hàng thì đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến kiểm tra.

Kết quả làm việc với đại diện chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, xác định cửa hàng KDXD liên tục theo đúng thời gian đăng ký hoạt động hàng ngày, không có hiện tượng nghỉ bán ngưng hoạt động.

Hình ảnh trích xuất camera từ cửa hàng.

Ngoài ra, theo thông tin từ Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng, từ 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 10/2, Đội QLTT số 2 có thực hiện giám sát trên địa bàn huyện Kế Sách, vẫn thấy công ty này hoạt động buôn bán bình thường, không có ngưng hoạt động.

Qua xem xét phiếu xuất kho tại Công ty Nam sông Hậu, thời gian xuất kho là 15 giờ ngày 10/2, số lượng là 6.000 lít xăng RON 95-III. Với thời gian xuất kho và nhập vào CHXD của Công ty TNHH Hữu Lộc chi nhánh xăng dầu Trương Thanh Hoàng là phù hợp với thời gian lịch trình đoạn đường di chuyển nhập kho của xe bồn. Đồng thời, cộng với lượng xăng tồn kho của cửa hàng là chưa có đủ cơ sở khẳng định có hiện tượng găm hàng...

Qua các xác minh thực tế, hồ sơ cung cấp của CHXD và trích xuất camera hoạt động kinh doanh của cửa hàng, Sở Công Thương Sóc Trăng kết luận: "Không có tình trạng găm hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH Hữu Lộc chi nhánh xăng dầu Trương Thanh Hoàng."