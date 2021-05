Thông tin mới vụ 50 người Trung Quốc cư trú trái phép ở Hà Nội

Chân dung kẻ tổ chức

Như đã đưa tin, liên quan vụ 50 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (Hà Nội), Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Wu Ding Sen (SN 1988), Chi Jin Hua (SN 1993) và Guo Long (SN 1984) cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Ba đối tượng trên là mắt xích quan trọng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Các bị can Wu Ding Sen, Guo Long và Chi Jin Hua

Theo cơ quan điều tra, Wu Ding Sen đã xin visa qua Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á. Đối tượng đã bỏ ra 25.000 Nhân dân tệ (tương đương gần 90 triệu đồng) để xin visa dưới dạng dành cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp Việt Nam. Ngày 27/3, Wu Ding Sen nhập cảnh vào Việt Nam qua Sân bay Quốc tế Nội Bài và được đưa đi cách ly tại Thanh Hóa.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, sau khi kết thúc cách ly, Wu Ding Sen trở về Hà Nội gặp một số người Trung Quốc. Ngày 17/4, Wu Ding Sen thuê căn hộ chung cư D’Capitale (quận Cầu Giấy) với giá 9 triệu đồng/tuần rồi cho 4 người nhập cảnh trái phép ở cùng với mục đích giảm chi phí sinh hoạt.

Trong thời gian sinh sống tại đây, Wu Ding Sen biết những người ở cùng không có giấy tờ hợp lệ nên đã yêu cầu họ không được gây ồn ào hay đi lại tự do. Đồng thời căn dặn, khi có người lạ đến thì những người này phải bỏ ra ngoài để tránh bị phát hiện. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Wu Ding Sen khai, đã nhận 34 triệu đồng của một người trong số này.

Sau khi phát hiện nhóm của Wu Ding Sen, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 58 người Trung Quốc tại quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông.

Công ty đã chuyển địa điểm và dừng hoạt động?

Trước thông tin Wu Ding Sen đã thông qua Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á để xin visa, PV Tiền Phong đã tìm đến trụ sở công ty (theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tại địa chỉ tại số 8 ngõ 197 đường Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật của công ty này là ông Chu Văn Hồi; công ty hoạt động từ tháng 1/2005; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu về buôn bán thực phẩm.

Tuy nhiên, khi phóng viên tìm đến địa chỉ nêu trên thì mới biết, trụ sở công ty đã được bán cho người khác. Công ty mới, đóng trụ sở tại đây cũng có một cái tên na ná như công ty do ông Hồi làm giám đốc.

Tiếp chuyện PV Tiền Phong, ông Ngô Văn Mạnh, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần chế biến nông sản Đông Nam Á cho biết mua lại mảnh đất từ ông Chu Văn Hồi từ năm 2019.

“Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã làm việc với công ty chúng tôi để xác minh về vụ việc. Tuy nhiên, tên hai công ty hoàn toàn khác nhau và chúng tôi không liên quan đến việc xin visa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam” - ông Mạnh cho hay.

Sau khi chuyển nhượng lại khu đất, Cty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á của ông Hồi đã không còn hoạt động ở địa chỉ đăng ký theo hồ sơ tại Chi cục Thuế quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Qua các kênh thông tin, phóng viên đã tìm được nhà riêng của ông Chu Văn Hồi ở cách trụ sở công ty cũ khoảng 2 km. Khi liên hệ với ông Chu Văn Hồi, ông Hồi cho biết đã làm việc với cơ quan công an và không cung cấp thêm thông tin gì.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, vợ ông Hồi cho biết, công ty của chồng bà từng là doanh nghiệp “có tiếng” trên địa bàn, chuyên kinh doanh mặt hàng thực phẩm và rau, củ, quả sạch cho các trường học. Nhưng sau gặp khó khăn, phải chuyển nhượng lại khu đất làm trụ sở công ty ở ngõ 197 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam cho người khác.

Ngày 7/5, Cơ quan ANÐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1989, trú tại phường Nam Viên, TP Phúc Yên) vì đã thuê nhà, cho một số trường hợp người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước câu hỏi của phóng viên, hiện nay công ty của ông Hồi chuyển trụ sở về đâu? Vợ ông Hồi nói cũng chỉ biết chồng bà “sáng đi, tối về” và không rõ là công ty hiện đang ở đâu.

Đáng chú ý, người phụ nữ này cung cấp thêm, trước đó có một người Trung Quốc liên hệ với ông Hồi đề nghị hợp tác thuê đất mở nhà xưởng tại Việt Nam. Sau khi qua Việt Nam và hết thời hạn cách ly, người đàn ông Trung Quốc này đã tìm gặp ông Hồi để bàn bạc làm ăn nhưng không thành công, rồi “đường ai nấy đi”.

“Đây là đối tác của mình thì mình mời họ sang làm ăn, chúng tôi chẳng làm gì sai. Họ sang đây nhưng không hợp tác được với nhau rồi họ đi đâu, làm gì chúng tôi không thể quản lý” - vợ ông Hồi giải thích.