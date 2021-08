Thanh niên tình nguyện hỗ trợ dọn dẹp trường lớp đón học sinh trở lại

TPO - Nghệ An hiện có khoảng 500 trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho người dân trở về từ vùng dịch. Nhằm đảm bảo an toàn trước thềm năm học mới, tuổi trẻ Nghệ An ra quân dọn dẹp, tổng vệ sinh, khử khuẩn tại các điểm trường chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.