Tại sao người thuận tay trái lại chỉ chiếm phần nhỏ trong dân số thế giới

Tại sao có người thuận tay trái?

Nhìn chung, câu hỏi này vẫn chưa có kết luận chính thức. Có thể do gene, do môi trường, do nhiều yếu tố tác động... Nhưng theo các nhà khoa học, vẫn có một số giả thuyết cho đến thời điểm hiện tại là tương đối hợp lý.

1. Tư thế trước khi ra đời

Theo một nghiên cứu vào năm 2008 của ĐH Medical Center (Hà Lan), thì tư thế khi ra đời của trẻ sơ sinh dường như có liên hệ với tay thuận của trẻ.

Cụ thể, những đứa trẻ nằm nghiêng về một phía trong hầu hết thời kỳ mang thai sẽ tạo ra phản ứng kích thích ở một bên não bộ, và từ đó làm giảm khả năng thuận tay phải.

2. Siêu âm

Một giả thuyết khá thú vị đến từ ĐH St. Olav vào năm 2011, đó là siêu âm có thể tác động một phần đến não bộ của trẻ sơ sinh. Nếu siêu âm thường xuyên, có khả năng lớn đứa trẻ sinh ra sẽ thuận tay trái.

3. Tiếp xúc hormone

Có ít nhất 4 nghiên cứu đồng tình rằng nếu người mẹ tiết ra nhiều estrogen trong quá trình mang thai (dù là tự nhiên hay không), thì đứa trẻ sinh ra cũng có tỷ lệ thuận tay trái rất lớn.

Trên thực tế, các loại thuốc bổ sung estrogen được dùng rất phổ biến trong giai đoạn 1940 - 1971. Các nhà nghiên cứu sau đó kết luận rằng estrogen có tác động đến một vài quá trình phát triển não bộ của trẻ, trong đó có việc hình thành tay thuận cho bé.

4. Là một phần của sự tiến hóa của loài người

Xã hội chúng ta chọn việc thuận tay phải là xu hướng chung. Con người là một loài sống dựa trên xã hội, và với một loài như vậy sẽ có xu hướng thiên về một hướng chung. Trong trường hợp này, xã hội chúng ta chọn việc thuận tay phải là xu hướng chung.

Diễm Linh