Sa Pa kích cầu, khách hưởng lợi

Ưu đãi tới 50%

Hương sắc Lào Cai năm 2021 là chương trình kích cầu du lịch do UBND tỉnh Lào Cai thực hiện, kéo dài hết 31/12. Tại lễ công bố, bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, chương trình tập hợp các gói ưu đãi, khuyến mãi giảm giá từ 10-70% vé tham gia các điểm du lịch, dịch vụ du lịch, lưu trú nghỉ dưỡng, ăn uống... trọng tâm tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà và huyện Bát Xát.

Sa Pa là một trong những điểm đến được yêu thích nhất. Ảnh: KỲ SƠN

Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách miễn 100% phí, lệ phí tham quan các điểm du lịch do tỉnh quản lý: điểm du lịch Hàm Rồng, Thác Bạc, Sín Chải, Tả Phìn, thung lũng Mường Hoa, Suối Vàng - Thác Tình yêu, Rừng Già, leo núi Fansipan. Các hoạt động kích cầu Hương sắc Lào Cainăm 2021 tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch Lào Cai - điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn; xúc tiến, quảng bá kích cầu du lịch thông qua hội thảo, hội chợ tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, chương trình Caravan hành trình kết nối du lịch Lào Cai với thị trường trọng điểm Ninh Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Tới nay 108 đơn vị cam kết giảm giá: Trong đó có 56 cơ sở lưu trú giảm 10-66%, 27 nhà hàng giảm giá ăn uống 10-20%, bốn đơn vị lữ hành giảm giá 20-50%, năm đơn vị vận chuyển giảm giá 10-38%... Hơn 90% đơn vị kinh doanh du lịch tham gia kích cầu tập trung ở thị xã Sa Pa. “Tất cả các đơn vị tham gia đều cam kết giảm giá nhưng không thay đổi chất lượng dịch vụ”, bà Giàng Thị Dung nêu.

Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch (HHDL) Sa Pa cho biết, một loạt khách sạn lớn ở thị xã Sa Pa cũng giảm giá 30- 50%, có thể kể Châu Long, Huyền Thoại, BB, Dragon Hotel, Lacasa Sapa, Eden Boutique, Sa Pa Retreat Condotel, Dragon Hotel, Darling, Sao Phương Bắc…Đặc biệt cơ hội chưa từng có cho du khách Việt: Khách sạn 5 sao Hotel De la Coupole Mgallery Sapa có ưu đãi kỳ nghỉ đẳng cấp quốc tế (Staycation) trị giá từ 2.950.000VND/ đêm, nhận thẻ chi tiêu trị giá từ 1 triệu đồng cho dịch vụ ăn uống. Thời hạn đặt phòng kéo dài đến hết 30/4, thời gian lưu trú đến hết 30/6.

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend và HHDL Sa Pa triển khai chiến dịch kích cầu “Đến Sa Pa bay giữa mùa hoa”, với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho du khách 6 tỉnh phía Bắc, người dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Du khách thuộc 6 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình sẽ được giảm 73% giá vé cáp treo tới hết 26/4. Đại diện Sun World Fansipan Legend cho biết, từ 4/5-31/12/2021, khu du lịch ưu đãi “mua vé buffet trưa, miễn phí vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa” vào các ngày trong tuần.

Không ngừng làm mới

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đón trên 5 triệu khách trong năm 2021. Hết quý 1 mới đón khoảng 800 ngàn khách. “Dự báo nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng ở nhiều địa phương trong đó có Lào Cai. Chúng tôi không tham vọng đạt hơn 5 triệu, tuy nhiên với chương trình kích cầu này có thể đón hơn 3,5 triệu khách, tăng trưởng so với mức hơn 2 triệu lượt khách năm 2020. Sa Pa đứng thứ tư trong Top 15 điểm đến được ưa thích, vì vậy chiến lược kích cầu lần này tập trung vào hai mũi đột phá là giảm giá dịch vụ đảm bảo chất lượng, tạo sản phẩm mới hấp dẫn”, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai nói.

Lào Cai có “nóc nhà” Đông Dương thu hút khách, nhưng tỉnh không chỉ nệ vào sản phẩm trọng tâm này để chiều khách. Ông Hà Văn Thắng khẳng định các sản phẩm du lịch ngày một đặc sắc, hấp dẫn hơn theo hướng bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của Lào Cai nhưng có sự cập nhật hơi thở mới. Vũ điệu trên mây tại khu vực sân Mây (đỉnh Fansipan) chẳng hạn, vừa chắt lọc văn hóa người Dao nhưng được đầu tư chỉn chu từ vũ đạo, âm nhạc cho tới phục trang thiết kế hút mắt.

Tỉnh Lào Cai cũng đưa Sa Pa thành điểm du lịch lễ hội bốn mùa. Hè năm nay, lần đầu tiên Lễ hội đền Mẫu Thượng và Lễ hội mùa Tình yêu sẽ diễn ra tại Sa Pa, bao gồm diễu hành đường phố, festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Trong khuôn viên Sun World Fansipan Legend, một con đường thổ cẩm dài 655m do 30 hoạ sĩ dân tộc thực hiện và xác lập kỷ lục “Con đường thổ cẩm dài nhất Việt Nam”. Nhiều sản phẩm du lịch mới cũng sẽ ra mắt tại Lào Cai như ngày hội khám phá đá và hoa, khám phá văn hóa các dân tộc xã Tả Phìn, ngày hội văn hóa dân tộc Mông bản Cát Cát, các lễ hội, sự kiện văn hóa mang tính thương hiệu riêng có của huyện Bắc Hà như lễ hội Cao nguyên trắng Bắc Hà, lễ hội mận Bắc Hà.

Đánh giá hiệu quả kích cầu du lịch, ông Hà Văn Thắng cho biết, sau hai chiến dịch kích cầu tháng 5 và tháng 10/2020, lượng khách tới Sa Pa tăng đột biến lên 163% dịp cuối năm ngoái bất chấp đại dịch. Chỉ tính riêng tháng 4 này với gói kích cầu mới, Lào Cai nhận phản hồi đáng mừng: Tỷ lệ đặt phòng tại Sa Pa lên tới hơn 90% trong tháng tư, “cháy” phòng dịp nghỉ lễ. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết, sắp tới tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ để các bản du lịch cộng đồng tiếp tục phát triển du lịch homestay.

Không quảng bá, xúc tiến là thất bại Sa Pa giữ vị trí thứ 4 trong Top 15 điểm đến được yêu thích nhất hiện nay, còn Hà Nội không còn nằm trong số điểm đến được lựa chọn nữa. Kết quả khảo sát do Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) vừa công bố. Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban Thư ký TAB khuyến cáo, đó chính là bài học cho thấy trong bối cảnh hiện nay nếu địa phương nào lơ là quảng bá, xúc tiến sẽ thất bại. Bên cạnh tung ra sản phẩm mới, các địa phương cần quảng bá, xúc tiến liên tục cũng như nắm bắt nhu cầu, xu hướng luôn biến động của du khách.