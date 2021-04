Rượt đuổi tên cướp taxi từ Bình Dương đến TPHCM như phim hành động

Ngày 25/4, thông tin từ Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ đối tượng Lý Chấn Cường (SN 1980, ngụ phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tên cướp bị bắt giữ

Trước đó, sáng cùng ngày, Cường đến khu vực KCN Sóng Thần (TP Dĩ An) dùng kéo kề vào cổ tài xế tên A. rồi cướp xe taxi 7 chỗ bỏ chạy. Nạn nhân sau đó gọi cầu cứu hiệp sĩ. Nhận tin báo, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã theo định vị truy đuổi tên cướp từ Bình Dương theo hướng TP.HCM.

Khi tên cướp di chuyển đến địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM thì bị bắt giữ lại. Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) sau đó đến hiện trường ghi nhận vụ việc và bàn giao về cho Công an TP Dĩ An (Bình Dương) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Chiếc xe taxi hư hỏng nặng

Trong quá trình bỏ chạy, tên cướp đã cho xe va chạm nhiều nơi khiến đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Clip: tên cướp taxi bị bắt

Hiện, đối tượng Lý Chấn Cường đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ.