Quế Vân bị phản ứng dữ dội vì gọi Hồ Văn Cường là ‘nghịch tử’

Đáng nói, Quế Vân gọi Hồ Văn Cường là "nghịch tử", gọi mối quan hệ giữa nam ca sĩ và mẹ nuôi Phi Nhung là "nghiệt duyên". Không chỉ vậy, Quế Vân còn bị cho là xúc phạm mẹ ruột của Hồ Văn Cường với lời lẽ “mẹ tâm như nào đẻ con sẽ như vậy”.

Ngay lập tức, những chia sẻ của Quế Vân vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Quế Vân lộng ngôn và không có tư cách để nói về Hồ Văn Cường và mẹ ruột của em như vậy.

“Con người ta bỏ công sức ra đi làm, nhận lại được tiền thì phải mừng cho Hồ Văn Cường chứ, bạn Vân này thanh cao quá nhỉ?”; “Người lớn mà còn là nghệ sĩ mà ác mồm ác miệng. Sao lại vùi dập 1 đứa con nít nhận đồng lương ít ỏi nó làm 6 năm qua. Chửi nó là vô ơn thì mấy người cũng đạo đức giả thôi”; “Phi Nhung cũng đâu cần chị khóc mướn. Chị lấy tư cách gì nhận xét mẹ Cường? Nếu người khác nhận xét mặt chị thì chị nghĩ sao?”; “Ai đúng ai sai chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn nguồn, người mất cũng đã mất rồi, sao lại phán xét mẹ Hồ Văn Cường qua vẻ bề ngoài chứ. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người, không biết Quế Vân là ai nhưng phát ngôn như thế này thì không được rồi. Chẳng ai đi làm mà không muốn nhận lương cả!”; “Đọc mà tức thay thằng bé. Ăn nói cay nghiệt thật sự”; “Đời tôi chưa thấy cái chuyện nào hài vậy. Tôi chưa thấy Hồ Văn Cường bất hiếu ra sao mà mấy nghệ sĩ hùa nhau chửi 1 thằng nhỏ 18 tuổi trong khi thằng bé nó chỉ lấy tiền cát xê của nó. Khi nào các nghệ sĩ làm mà không lấy tiền cát xê thì quay lại chỉ trích Hồ Văn Cường”; “Quế Vân cũng có con, cũng làm mẹ mà sao ăn nói như vậy nhỉ? Tại sao lại đi hơn thua, sân si với một đứa con nít?”; “Quế Vân không đủ tư cách để xúc phạm mẹ con Hồ Văn Cường như vậy. Hãy sống tử tế thì hơn”; “Quế Vân là gì? Ăn nói như vậy cũng xứng đáng được gọi là nghệ sĩ hay sao? Chúng ta đã quá dễ dãi để văn hóa nghệ sĩ xuống cấp trầm trọng. Một người bình thường không được phép thóa mạ người khác như vậy, đừng nói tới là nghệ sĩ. Xấu hổ thay”…

Xoay quanh câu chuyện ồn ào giữa Hồ Văn Cường và phía mẹ nuôi Phi Nhung, nhiều sao Việt cũng chia sẻ, nêu quan điểm, tuy nhiên chỉ thể hiện ở mức độ ôn hòa và mong muốn mọi chuyện sớm khép lại.

“Vấn đề của Hồ Văn Cường đã giải quyết xong. Tiền đi hát của em ấy sẽ chuyển vào sổ tiết kiệm do mẹ em ấy đứng tên. Bên cạnh đó em còn được nhận 500 triệu đồng tiền mặt do mẹ Phi Nhung cho riêng. Vậy là mọi chuyện nên khép lại ở đây. Hãy để người đã mất an lòng ra đi. Mong mọi người cũng đừng nặng lời với em ấy vì giờ này chắc tâm lý mất đi người thân yêu, mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang, trầm cảm rồi. Hãy vị tha, bao dung như đúng tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm. Tất cả vì tình yêu thương. An nghỉ Phi Nhung yêu nhé”, ca sĩ Nguyên Vũ viết.

“Người mất đi, người ở lại, hãy để mọi chuyện êm xuôi cho Phi Nhung nhẹ lòng, cho gia đình Cường sống bình yên”- diễn viên Lê Giang bày tỏ.