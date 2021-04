Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo ở Quảng Nam, An Giang

Ngày 10/4, trên facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Ông Đoàn Ngọc Hải đăng thư trên Facebook đòi lại số tiền 106 triệu đồng hỗ trợ.

Theo đó, ngày 2/3 ông đã chuyển khoản 106 triệu đồng cho mỗi địa phương để xây nhà tình thương cho người nghèo. Tuy nhiên đến nay đã 1 tháng 8 ngày kể từ ngày chuyển tiền vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi về việc triển khai, dù đã nhiều lần viết bài cảnh báo và yêu cầu nhắn tin báo tình hình xây nhà vì mùa mưa sắp đến và nhắc việc khẩn trương xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo trước mùa mưa.

5 thị xã, huyện khác sau khi nhận tiền cùng một ngày đều đã thi công nhà tình thương cho đồng bào nghèo và nhắn tin báo về máy điện thoại. Ông Hải cho rằng, chính quyền địa phương đã “quá vô cảm” và “không có trách nhiệm” với người dân.

Ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị địa phương chuyển trả lại số tiền 106 triệu đồng để ông chuyển cho những địa phương khác xây nhà cho người nghèo.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay, đầu tháng 3 Ban cứu trợ huyện có nhận được số tiền 106 triệu đồng của ông Đoàn Ngọc Hải. Sau đó bà có gọi 2 lần vào số ông Hải để báo đã nhận được tiền và nói lời cảm ơn đồng thời thông qua phương án của huyện về phân bổ cứu trợ nhưng ông Hải không nghe máy.

Số tiền 106 triệu đồng của ông Đoàn Ngọc Hải đã được đưa vào Quỹ cứu trợ chung và huyện thực hiện theo quy chế chi tiêu của Ban cứu trợ từ Trung ương tới địa phương. Theo đó, sẽ hỗ trợ cho 4 hộ dân bị thiệt hại nhà cửa với kinh phí mỗi hộ 40 triệu đồng/ngôi nhà theo quy định.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay, chưa hề nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào từ ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu thông tin về tình hình xây nhà ở cho người nghèo. Bà cũng không kết bạn facebook với ông Hải nên không nắm được thông tin cũng như lời nhắc nhở của ông.

Sau khi đọc được bức thư, bà Huệ đã nhắn tin gửi lời xin lỗi và mong ông Hải xem xét lại sự việc một cách thấu đáo để người dân nghèo huyện Nam Trà My không bị mất số tiền 106 triệu đồng. Trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải vẫn muốn lấy lại số tiền đó thì huyện sẽ chuyển lại.