Nhiều trường lác đác học sinh ngày đầu trở lại học trực tiếp

Ghi nhận tại Trường mầm non Hoa Động (huyện Thủy Nguyên), sáng 14/2 có 37 trẻ em được phụ huynh đưa đến trường giáo dục, chăm sóc. Trường mầm non này cũng có trường hợp giáo viên, học sinh là F0, F1 do đó, nhiều phụ huynh xin cho con ở nhà, đến lớp sau.