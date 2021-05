Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam: Khởi tố 2 nữ sinh tiếp tay nhóm người Trung Quốc

TP - Các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, có sự tiếp tay của đối tượng trong nước.Tại Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 nữ sinh do liên quan nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có mặt tại Thủ đô.

“Gom” nhà ở cho người nhập cảnh trái phép thuê lại

Ngày 3/5, Cơ quan an ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Trần Thị Phương Thảo, Đinh Thị Huệ (cùng sinh năm 1999, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Đáng chú ý, Thảo và Huệ đều đang là sinh viên của các trường đại học ở Hà Nội.

Vụ án được khám phá xuất phát từ việc cuối tháng 4 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện 5 người Trung Quốc tại số nhà 464 đường Nguyễn Trãi, những người này không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh.

Tình trạng nhập cảnh trái phép không chỉ xảy ra trên đường bộ, mới đây Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho đã bắt giữ 2 sà lan, chở 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc (Kiên Giang). Những người này khai nhận đều là người Việt Nam làm việc tại khu vực cảng Koh Kong Campuchia. Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát ở Campuchia nên tìm cách nhập cảnh về Việt Nam.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận năm 2020, Trần Thị Phương Thảo quen biết Ou Guo Pei và đối tượng tên Vương đều là người Trung Quốc thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Hai đối tượng này nhờ Thảo thuê một số căn hộ để cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc.

Thảo đã đồng ý và rủ bạn học là Đinh Thị Huệ, thuê nhiều căn hộ chung cư cho những người Trung Quốc ở để kiếm tiền chênh lệch. Từ lời khai của các đối tượng, công an đã phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú trái phép, còn đối tượng Vương đã bỏ trốn. Theo tài liệu của cơ quan công an, trong vụ việc này, Thảo được hưởng lợi số tiền khoảng 140 triệu đồng; Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng.

Ngoài vụ việc nêu trên, ngày 2/5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) kiểm tra phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại chung cư D’Capitale, phường Trung Hòa.

Từ lời khai của các đối tượng, tối 2/5, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang sinh sống tại chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)...

Căng thẳng “cuộc chiến” chống nhập cảnh trái phép

Cũng vì lòng tham mà Lý Chừ (33 tuổi, trú tại Lào Cai) đã lợi dụng nhiệm vụ được giao là thành viên tổ kiểm soát COVID-19 để “tiếp tay” cho một đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, với vai trò là trưởng thôn, Lý Chử được điều động tham gia tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch cùng bộ đội biên phòng tại khu vực biên giới. Sau khi nắm lịch trình đi lại, sinh hoạt của tổ tuần tra, Chừ tham gia vào đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép với tiền công từ 600.000 - 1 triệu đồng/ trường hợp. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2020 đến nay, các đối tượng thực hiện trót lọt 91 vụ, đưa khoảng 200 người xuất nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số nước láng giềng, nhiều địa phương như: Kiên Giang, Bình Phước, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Sơn La… đã nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn lên mức độ cao nhất. Đồng thời tăng cường thêm lực lượng quân đội hỗ trợ công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới, xử lý nghiêm tình trạng nhập cảnh trái phép và không đeo khẩu trang.

Xử nghiêm

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra - CATP Hà Nội đánh giá, vì lòng tham các đối tượng vẫn cố tình không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, và thực hiện hành vi trên để hưởng lợi. Hành vi của các đối tượng có nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần phải được ngăn chặn triệt để, kịp thời.

Đồng quan điểm, Luật sư Trần Tuấn Anh - Cty Luật Minh Bạch cho rằng: “Những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội là tình tiết tăng nặng và cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung”.

Vẫn theo luật sư Tuấn Anh, nếu trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh còn có thể bị xử lý thêm tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.