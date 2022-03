Nhận diện những cơn đau đầu cực nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng

Đau đầu do dị dạng mạch máu não

Diễn tiến đau âm ỉ, dai dẳng, đôi khi phát lên cơn đau lớn có thể kèm theo liệt run. Dị dạng mạch máu não có thể gây ra xuất huyết não, động kinh, nặng có thể hôn mê và tử vong.

Dị dạng mạch máu não là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não. Những dị dạng mạch máu này khi vỡ gây chảy máu não. Đây là một căn bệnh bẩm sinh và hết sức nguy hiểm, có thể gây tử vong. Nếu người bình thường đang khỏe mạnh nhưng đột nhiên bị đau đầu dữ dội, bất ngờ lên cơn động kinh hoặc co giật toàn thân cần đến bệnh viện kiểm tra ngay vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh dị dạng mạch máu não.

Đau đầu do u não

Do u não gây tăng áp lực nội sọ nên đau đầu ở giai đoạn đầu thường âm ỉ, kéo dài. Giai đoạn sau kèm buồn nôn, giảm thị lực hoặc các dấu hiệu của thần kinh khu trú như liệt chi thể, liệt dây thần kinh sọ não, mắt mờ. Lúc này là đau đầu liên tục và uống thuốc không giảm.

Bệnh đau đầu do viêm màng não

Là tình trạng viêm lớp màng mỏng bao bọc não và hệ thần kinh cột sống. Nguyên nhân có thể do virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng qua máu lan vào dịch não tủy hoặc do phản ứng với hóa chất, bệnh tự miễn. Viêm màng não có các triệu chứng điển hình là đau đầu, sốt cao, cứng cổ, nôn ói, sợ ánh sáng, co giật, hôn mê.

Cơn đau đầu do viêm màng não thường đột ngột, dữ dội, kèm sốt và một số biểu hiện nêu trên.

Bệnh đau đầu do áp xe não

Là tình trạng phát sinh ổ viêm sinh mủ trong nội sọ. Áp xe não gây đau đầu với các dấu hiệu đặc trưng là: đau đầu âm ỉ, đau lan ra khắp đầu đặc biệt là ở vùng ổ áp xe khu trú. Đau đầu tăng lên về đêm hoặc khi người bệnh thay đổi tư thế. Đau đầu thường đi kèm với cảm giác buồn nôn, nôn mửa.

Đau đầu do chảy máu trong sọ

Một mạch máu trong nhu mô não có thể bị đứt (vỡ) hoặc khối u máu thể hang vỡ ra gây chảy máu thành ổ, lan ra xung quanh chèn ép các mô não lân cận, gây rối loạn chức năng thần kinh.

Những triệu chứng điển hình khi bị chảy máu trong não thường khởi phát đột ngột với biểu hiện đau đầu (đột ngột, thường là trong khi hoạt động, ở người cao tuổi đau đầu có thể nhẹ hoặc chóng mặt), buồn nôn, thiếu sót chức năng thần kinh khu trú và suy giảm ý thức.

Đau đầu do tụ máu sau chấn thương

Chấn thương sọ não có thể gây tụ máu não. Khi bị tụ máu não các biểu hiện và triệu chứng có thể sẽ xảy đến ngay trong vài tuần đầu hoặc lâu hơn tính từ cú va đập vùng đầu. Các triệu chứng gồm: đau đầu (đau đầu tăng dần về cường độ đến khi đau dữ dội), buồn nôn và nôn, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, một bên chân tay bị yếu, đồng tử không bằng nhau, huyết áp tăng, nếu khối máu tụ lớn có thể dẫn tới hôn mê, bất tỉnh, động kinh.

Vì vậy, sau một cú va đập ở đầu bạn không nên chủ quan. Cần đến cơ sở y tế để kiểm tra tình trạng não bộ để đảm bảo rằng não bộ của bạn vẫn khỏe mạnh và không có tụ máu sau chấn thương.

Đau đầu do tăng huyết áp

Thường với những bệnh nhân trên 50 tuổi có bệnh lý tăng huyết áp đi kèm. Kiểu đau đầu này thường đột ngột, dữ dội. Đau đầu khu trú nhiều ở vùng chẩm, trán. Bệnh nhân có cảm giác cứng các cơ gáy, đau lên đỉnh đầu và có thể lan tới vùng trán, thường đau nhiều về ban đêm.

Căn nguyên bị đau đầu ở bệnh nhân tăng huyết áp là do áp lực thường xuyên của dòng máu lên trên thành mạch tăng làm cho thành mạch bị dãn dần ra và xuất hiện những tổn thương. Những tổn thương này ngày càng tăng ở các mạch máu nhỏ tại não gây ra hiện tượng đau đầu. Bệnh nếu để muộn dễ gây ra các biến chứng như tắc mạch máu não, liệt.

Ngoài ra còn rất nhiều loại thuộc đau đầu thứ phát mà cũng chứa đựng các yếu tố nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe (để lại các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, làm suy giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh) và có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Lưu ý: Khi có biểu hiện đau đầu khác thường, nên đến ngay bệnh viện để khám cụ thể và dùng các phương tiện cận lâm sàng như chụp cắt lớp thường, chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp đa dãy... để xác định nguyên nhân gây đau đầu.

Tuyệt đối không nên chủ quan với các cơn đau đầu bất thường chưa rõ nguyên nhân và quy vội là do thời tiết, do thiếu máu não, do hội chứng tiền đình... mà tự mua các thuốc giảm đau, cảm cúm về dùng. Đối với những dạng đau đầu, đặc biệt là những cơn đau đầu ác tính nói trên cần phải được khám xét cẩn thận để xác định nguyên nhân gây bệnh và điều trị kịp thời.