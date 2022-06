Ngô Thanh Vân đấu võ trong phim Hollywood cùng 'công chúa tóc đỏ'

Trailer chính thức của phim The Princess do Lê Văn Kiệt đạo diễn được hãng 20th Century Studios chính thức công bố ngày 6/3 hôm nay. Ngô Thanh Vân cũng góp mặt trong phim này. Cô vui mừng chia sẻ thông tin lên trang cá nhân.

"Sau bao ngày mong đợi thì em nó đã ra. Năm ngoái sau khi chạy trốn COVID-19 thì chế đã kịp đi giúp cô công chúa tóc đỏ này chạy trốn khỏi nhà tháp trên cao. Và giờ đây phim sẽ được ra mắt khán giả vào tháng 7 tới đây. Công chúa tóc đỏ và bà sư phụ đến từ Việt Nam nhé mọi người ơi", Ngô Thanh Vân viết.

Tạo hình của Ngô Thanh Vân trong The Princess. Ảnh: Chụp màn hình

Trong The Princess, Veronica Ngo (tên nước ngoài của Ngô Thanh Vân) được giới thiệu là nhân vật phụ. Cô mặc trang phục xanh chàm, tết tóc trong đoạn trailer. Cô sẽ là người đồng hành cùng nữ chính - công chúa tóc đỏ - do diễn viên trẻ Joey King thủ vai thoát khỏi tù ngục và cuộc truy sát.

Bộ phim thể loại hành động, lấy bối cảnh trong một thế giới cổ tích, thời Trung Cổ. Các diễn viên nổi tiếng như Dominic Cooper, Kurylenko cũng sẽ tham gia tác phẩm này.

Dù phân đoạn giao đấu của Ngô Thanh Vân xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ để lại ấn tượng với người xem. Nhiều khán giả chờ đợi màn tái xuất của “đả nữ” sau khi cô vừa lên xe hoa vào tháng 5 vừa rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phim Hollywood. Cô từng tham gia nhiều dự án “bom tấn” trước đó như The Old Guard, Da 5 Bloods, Bright, Star Wars: The Last Jedi…