Bị chỉ trích dữ dội, video tục tĩu của nhóm rapper Việt đã ẩn

Trận chiến rap no beat (rap không có beat) với tiêu đề “XNEELAND - 69 NORTHSIDE vs LINKEENPAC - MAIN EVENT BATTLE KHEN” đã được rapper MC ILL (Hưng Cao) chuyển sang chế độ dành cho hội viên trên kênh YouTube cá nhân trong ngày 15/5.

Trước đó, video này đăng công khai, không giới hạn độ tuổi hay dán nhãn cảnh báo, thu về hơn 1,2 triệu lượt xem. Video đăng tải cách đây gần một tháng nhưng hot hơn khi streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) dẫn lại và phân đoạn liên quan đến nam ca sĩ Jack gây sốt TikTok. Những ngôn từ nhạy cảm, tục tĩu xuất hiện nhan nhản, không bị cắt bỏ hay thay thế âm thanh trở thành vấn đề gây tranh cãi.

Rapper MC ILL cho biết anh đã tạm ấn tất cả video battle để đánh giá lại về nội dung, phạm vi ảnh hưởng và thiết lập các phương án giới hạn độ tuổi, cảnh báo nội dung ngôn từ mạnh nếu cần thiết. Các cuộc thi đấu rap gần đây, anh nói đang nỗ lực “làm mềm” những nội dung trong rap bằng cách tiết chế ngôn từ.

Anh cho rằng những nội dung này không xa lạ với cộng đồng underground, nhưng có thể khiến cho một bộ phận khán giả đại chúng cảm thấy lạ lẫm, không phù hợp nếu vô tình xem, để lại cái nhìn tiêu cực về battle rap.

Phía rapper mong các nhà làm nội dung nếu khai thác video từ kênh của anh có thể xem xét ẩn, hoặc đưa ra cảnh báo, hạn chế độ tuổi.

Nhiều ý kiến trái chiều sau khi MC ILL thông báo ẩn video battle rap. “Tôi thấy batte rap có từ ngữ ngày càng ‘sạch’ hơn trước, nhưng không có nghĩa ai cũng hiểu và chấp nhận bộ môn này”, “Quan điểm của tôi battle rap phục vụ cho một số đối tượng chủ yếu đặc biệt là cộng đồng underground, không nên ẩn trên YouTube, chỉ cần gắn nhãn 16+”…

Một số fan rap nhận định MC ILL nên đối mặt với sự việc và cho rằng dư luận nên tìm hiểu cặn kẽ, từ quá trình hình thành, nguyên nhân, không thể có cái nhìn phiến diện. Tuy nhiên, với những video công khai trên nền tảng mạng xã hội cần đưa ra cảnh báo độ tuổi, ngôn từ mạnh để khán giả cân nhắc khi xem.

Streamer ViruSs cũng hứng chịu sự chỉ trích vì đăng video reaction (phản ứng, bình luận) về trận rap battle. Các ý kiến nói nam streamer không nên nhận xét thêm về Dissneeland, bởi lượng khán giả của anh khó có thể chấp nhận ngôn từ và chưa đủ hiểu về bộ môn rap này.

Trong video có nhiều đoạn anh không hiểu về ý nghĩa ngôn từ của các rapper. Bên cạnh đó, ViruSs cũng cảnh báo người xem “tất cả nhân vật được nhắc tên trong video chỉ lời nói cho vui, đừng mang đi đồn”. Video của ViruSs đang hút hơn 263.000 lượt xem trên YouTube sau 6 ngày đăng tải.

Battle rap là gì?

Các trận battle rap vốn đấu khẩu bằng rap, phân thắng bại bằng mức độ sát thương của lời nói kèm ngôn ngữ cơ thể, bên cạnh đó là mức độ sáng tạo, tài ứng biến của rapper. Các trận rap chiến được chia làm hai thể loại: On Beat (rap trên beat) và No Beat. Giải Dissneeland do rapper MC ILL đứng đầu tổ chức đã mang thể loại thi đấu rap này len lỏi với các rapper underground khu vực phía Bắc nhiều năm qua.