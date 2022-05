Ngô Thanh Vân 'đảo ngói' cực trẻ trung sau đám cưới với Huy Trần

TPO - Ngô Thanh Vân có sự thay đổi về ngoại hình nhận được nhiều khen ngợi vì sự trẻ trung, trendy.

Sau đám cưới hoành tráng tại Đà Nẵng cùng bạn trai kém 11 tuổi – Huy Trần, Ngô Thanh Vân tiếp tục có những chia sẻ khiến nhiều người ghen tỵ về cuộc sống hôn nhân viên mãn. “Đả nữ màn ảnh” thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc được ông xã yêu chiều, nấu ăn, chăm sóc từng tí một.

Mới đây, Ngô Thanh Vân lộ diện trong bộ dạng mới khi có dịp tụ hội cùng nhóm bạn thân thiết là Jun Phạm, siêu mẫu Xuân Lan. Người đẹp gây chú ý khi đổi màu tóc mới. Cô nhuộm highlight ombre màu bạch kim rất quen thuộc với giới trẻ thời gian gần đây.

Trên trang cá nhân, Xuân Lan cũng rất thích thú với sự thay đổi của bạn thân, cô viết: “Yêu như là yêu thôi…Đứa nào cũng có chồng rồi, nhưng vẫn yêu nhau không thay đổi nha…Trên đời có những tình yêu kỳ lạ, nhưng đã làm sao…Hổng lẽ mình đi làm tóc màu cho lại nó ta?”.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, cô được mệnh danh là “đả nữ” sau thành công của Dòng máu anh hùng (2007). Với nghệ danh Veronica, cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi,…Bên cạnh đó, cô còn nổi bật với vai trò nhà sản xuất như Hai Phượng có doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Các tác phẩm gây Ngô Thanh Vân tham dự trong thập niên 2000 gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn.

Vào 8/5 vừa qua, Ngô Thanh Vân chính thức lên xe hoa cùng Huy Trần sau 2 năm hẹn hò, đám cưới của cặp đôi diễn ra tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Hôn lễ của nữ diễn viên và Huy Trần chỉ mời 50 khách, an ninh được thắt chặt.