Miền Tây trắng đêm đón công dân

Sáng 3/10, tại chốt kiểm soát T2 (cửa ngõ chính vào tỉnh An Giang), dòng người từ các tỉnh như Bình Dương, TPHCM, Long An… vẫn tiếp tục nối đuôi nhau đổ về đây. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang được tăng cường nhằm kiểm soát tình hình an ninh trật tự khu vực này.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tổ chức phát cơm, nước uống miễn phí cho người dân trong thời gian chờ chính quyền địa phương bố trí hướng dẫn đưa họ vào khu vực tiếp nhận tạm thời, để sàng lọc và đưa về các khu cách ly ở các huyện, thị xã, thành phố theo địa chỉ thường trú.

Ông Thạch Sơn, người dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, ông làm thuê cho công ty may mặc ở TPHCM gần 6 năm. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hơn 3 tháng nay công ty đóng cửa, vợ chồng ông rơi vào cảnh thất nghiệp, trong khi đó, tiền ăn uống, điện nước vẫn phải chi trả. Vì thế, vợ chồng ông tìm cách trở về quê để giảm bớt gánh nặng.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Tuyến, ngụ huyện Phú Tân, An Giang chia sẻ: “Gia đình tôi cầm cự ở TPHCM từ nhiều tháng nay nhưng đến nay vẫn chưa có việc làm trở lại, trong khi kinh phí sinh hoạt đã hết nên tìm cách về quê”.

Trước tình hình trên, tỉnh Kiên Giang đã điều động tăng cường nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang để phối hợp với Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện và các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, lập danh sách cũng như quản lý người dân tại khu vực tập trung. Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cũng đã điều động nhiều phương tiện vận tải, tổ cứu thương và xe cấp cứu để hỗ trợ địa phương xét nghiệm nhanh sàng lọc cho người dân. Gần như trắng đêm, cán bộ, chiến sĩ tập trung hết quân số để hỗ trợ người dân nhanh nhất có thể, giảm tải lưu lượng người trở về đối với huyện Tân Hiệp.

Khu cách ly quá tải

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính từ ngày 1/10 đến ngày 3/10, các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng có trên 60.000 người tự phát đi xe máy từ TPHCM và các tỉnh thành lân cận trở về. Dự kiến, trong vài ngày tới, con số này sẽ tiếp tục tăng cao.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết, Sóc Trăng đã kiến nghị đến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị có biện pháp tạm ngưng cho người dân tự về quê.

“Một tuần qua, Sóc Trăng tiếp nhận khoảng 30.000 người dân tự phát về quê. Riêng đêm 2/10, có hơn 20.000 người trở về. Nếu như sắp tới người dân trở về ồ ạt như thế này, các khu cách ly trở nên quá tải. Đáng chú ý, qua xét nghiệm nhanh đối với người tự phát trở về, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, địa phương cũng kêu gọi người dân không nên tự phát về quê trong lúc này”, ông Trần Văn Lâu nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, An Giang hiện có khả năng cách ly tập trung khoảng 8.000 người nhưng số người về quê tự phát đã hơn 25.000 người. Tỉnh tiếp nhận, đưa vào các trường học ở TP Long Xuyên xét nghiệm, phân loại để đưa đi cách ly tập trung ở các huyện.

“Hiện nay, nếu số người tự phát về nữa thì quá tải cho khu cách ly và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương. Lãnh đạo cán bộ từ tỉnh đến xã hai đêm nay phải căng mình xử lý”, ông Nguyễn Thanh Bình thông tin.

Hiện, một số tỉnh miền Tây kêu gọi người dân nếu muốn về quê nên đăng ký qua các kênh của tỉnh đã công bố, không nên tự phát về quê lúc này vì nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao.