Miền Bắc trời rét, có nơi dưới 15 độ; miền Trung mưa to trong 3 ngày tới

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hoá hôm nay trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to từ nay đến 25/10.