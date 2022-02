Miền Bắc bước vào chuỗi ngày thời tiết rất xấu

TPO - Khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa kết hợp với mưa to khiến các tỉnh miền Bắc sắp trải qua chuỗi ngày mưa rét tê tái, trời âm u.

Chiều nay (18/02), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới nước ta. Dự báo ngay trong tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh sau đó sẽ liên tục tăng cường xuống nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày mai (19/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, riêng từ ngày 20-22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Cùng với không khí lạnh mạnh, miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều tối nay (18/2) đến ngày 21/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/đợt, có nơi trên 70mm/đợt. Riêng ngày 19-20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 130mm/đợt.

Từ ngày 19-21/02 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Các chuyên gia nhận định, do sự kết hợp đồng thời của mưa và rét nên trong những ngày tới, khu vực vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa... có khả năng cao xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Thủ đô Hà Nội từ đêm nay (18/2) đến ngày 20/2 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Trước đợt rét đậm nhất của mùa đông năm nay, Tổng cục Phòng chống Thiên tai vừa có văn bản yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh. Đặc biệt nhấn mạnh, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người từng xảy ra tại một số địa phương. Gần đây nhất là vụ việc dùng than củi sưởi ấm trong phòng ngủ khiến một người tử vong, một người bị thương nặng ở Thanh Hóa.

Tổng cục cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét. Bên cạnh đó thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Dự báo từ 23/2 nền nhiệt các tỉnh phía Bắc tăng dần nhưng trời vẫn rét kéo dài đến hết tháng 2. Sang tháng 3, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thời kỳ này có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Mùa xuân năm nay cũng được nhận định ẩm ướt hơn so với trung bình nhiều năm trước đó.