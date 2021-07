Lần đầu tiên một Uỷ viên Bộ Chính trị được giới thiệu để bầu làm Chánh án TAND Tối cao

Sáng 26/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội các Tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch nước (ảnh Như Ý)

Theo đó, nhân sự được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8/1/1970 ở An Giang. Bà có trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học. Bà từng là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang. Trong giai đoạn 1996 - 7/2001, bà là chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Từ tháng 8/2001 - 8/2010, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 - 10/2010).

Từ tháng 8/2010 - 10/2010, bà là Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang. Sau đó làm Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang

Tháng 1/2011, bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Đến năm 2013 bà được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

Từ tháng10/2015 đến nay, bà giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tại Đại hội XII, XIII, bà được bầu là Uỷ viên Trung ương Đảng. Tháng 4/2021, bà được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước thay cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị được giới thiệu để bầu làm Chánh án TAND tối cao

Nhân sự được Chủ tịch nước giới thiệu để bầu làm Chánh án TAND Tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao đương nhiệm. Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958; quê quán: Quảng Ngãi

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hòa Bình đã có nhiều năm làm việc trong ngành công an. Đến tháng 4/2008, ông được điều động, phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau đó làm Bhư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ 6/2010).

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, sau đó được Quốc hội bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Tới tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Sau đó ông được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Tại Đại hôi XIII của Đảng (tháng 1/2021), ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 26/7, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Ông Lê Minh Trí được giới thiệu để bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao (ảnh Như Ý)

Ông Lê Minh Trí là nhân sự được Chủ tịch nước giới thiệu để Quốc hội bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao. Ông Lê Minh Trí, sinh năm 1960; quê quán: TP.HCM. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII

Qúa trình công tác, ông Trí cũng có nhiều năm công tác trong ngành công an. Đến tháng 3/2000, ông làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11; Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Tháng 4/2013, ông được phân công làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

Sau khi được bầu làm Ủy viên T.Ư ở Đai hội Đảng XII, tới tháng 4/2016, ông được Quốc hội bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao

Tháng 1/2021: Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư. Ngày 26/7, ông được Chủ tịch nước giới thiệu để Quốc hội bầu làm Viện trưởng VKSND Tối cao.