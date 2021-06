Khởi tố giám đốc thẩm mỹ viện AMIDA vì vi phạm phòng dịch

TPO - Ngày 21/6, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết: cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng (1992, trú căn hộ B1204 khu chung cư FHome, quận Hải Châu) là giám đốc Công ty TNHH quốc tế AMIDA về tội “vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người”.