Khai trừ Đảng cựu đại tá Phùng Anh Lê

TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 4 đảng viên liên quan đến vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự của người có tội” xảy ra tại Công an quận Tây Hồ".

Cụ thể, 4 trường hợp bị khai trừ Đảng gồm:

Ông Phùng Anh Lê, Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố; nguyên Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ;

Ông Nguyễn Đức Châu, đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ;

Ông Vũ Công Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ;

Ông Lê Đình Trung, đảng viên Chi bộ Công an, Đảng bộ xã Đồng Quang, nguyên Phó Trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai; nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Cũng theo thông báo, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ cũng xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai thực hiện hạng mục thuê dịch vụ thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố năm 2016.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020; bà Phan Lan Tú, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và ông Trương Tú Tài, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ cũng xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn).

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát đối với UBND xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về đất đai đối với Dự án xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nên không phát hiện việc tự ý cho phép Công ty An Khang di chuyển 666 ngôi mộ không đúng quy định về khu đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật:

Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025.

Cách chức Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Dược nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Dược, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Dược (từ 28/8/2020 đến 30/6/2021).

Cảnh cáo đối với ông Bùi Xuân Lập Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Dược.

Khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Vi, đảng viên, nguyên công chức địa chính nông nghiệp môi trường xã Tiên Dược.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ cũng kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Kim, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.