Hương vị tình thân 61: Nam-Long (Phương Oanh-Mạnh Trường) vừa chớm yêu đã tan vỡ

Thấy Phương Nam thất thểu xách vali đi công tác trở về, bà Bích (Tú Oanh) hốt hoảng vì ngỡ con gái đi công tác bốn ngày, có thêm thời gian riêng tư thân mật với Long. “Xong việc thì con về thôi”, Nam kiếm lí do đáp. “Yêu đương gì mà vừa đi đã bỏ về. Toang rồi à? Đứt, gãy hẳn rồi à?”, bà Bích hỏi.

Bà Bích chán nản vì lo tình yêu của Nam và Long "đứt, gãy, toang)

Ở tập 60, đôi trẻ Nam-Long vẫn ríu rít, quấn quýt không rời. Vậy mà chỉ sau một đêm Nam lại buồn bã rời khỏi vùng biển đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Khán giả đang đoán ra lí do có thể do bà Xuân (Quách Thu Phương) can thiệp. Bởi bà Xuân ở tập trước nhắc nhở bà Bích phải biết nhắc cho con cái nhớ về sự chênh lệch của hai gia đình, rồi “ở đời phải biết mình là ai”. Bà Xuân có ý nói bà Bích phải dạy bảo Diệp, nhưng thực ra ngầm nói tới việc Nam và Long thân mật với nhau, rằng Nam không thể bước chân về làm dâu. Bị nói trèo cao ngã đau, bà Bích tức giận liền phun ra việc Nam cũng đi công tác cùng Long khiến bà Xuân đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện nã con trai.

Bà Xuân nói bà Bích và các con phải biết mình là ai

Thế nhưng còn một lí do khác cũng có thể khiến Nam thay đổi thái độ. Ở tập 61, ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) vừa trở về từ vùng biển vì theo dõi Nam và Long cũng có thái độ rất lạ. Bà Nhàn-người chăm sóc Nam từ nhỏ-chạy ùa tới nhà và gọi Nam không ngớt, không thấy cô đâu, bà hỏi dồn dập: “Thế nó không về hả em? Nó lại không nhận à? Đừng buồn em, làm sao mà phải buồn?”, bà Nhàn khuyên. Bà bảo ông Sinh trải qua đủ đường khổ sở, chông gai và đều trải qua hết. Xót xa khi nhìn em không ra hồn người vì lúc nào cũng buồn rầu. Bà quyết tâm tìm cho ông Sinh một cô vợ.

Ông Sinh buồn bã sau chuyến theo sát Nam ở bên Long

Khánh Thy (Thu Quỳnh) bắt đầu thực hiện dã tâm kiểm soát quyền lực ở gia đình chồng. Đánh bài ngửa với Dũng em trai về sự thật cậu ta học dốt, không có bằng tốt nghiệp đại học, Thy ép em trai về làm trợ lý cho Long, bằng không cô sẽ nói hết sự thật cho bà Sa biết. Cô khôn khéo sắp xếp để xin bố chồng đồng ý cho em trai bước chân vào công ty. Thy biết em trai không có năng lực nhưng cô tự tin mình sẽ đỡ được cho em về chuyên môn, bởi Thy lo sợ Nam sẽ thay vị trí trợ lý cho Long.