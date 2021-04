Hơn 300 học sinh Học viện Múa 'chết đứng': Trường quên đăng ký với Bộ Giáo dục?

Chiều 1/4, HVMVN có buổi làm việc với các cơ quan truyền thông và phụ huynh học sinh để lý giải những vấn đề liên quan bằng cấp. Ông Trần Văn Hải, quyền Giám đốc HVMVN, nói rằng, trước tiên, cần xác định tính đặc thù trong công tác đào tạo nhóm ngành nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật Múa. Học sinh vào học tại trường Múa từ lúc còn nhỏ (khi mới học hết lớp 6 hoặc lớp 7, lớp 8), vì vậy, học sinh phải tiếp tục học chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời với học kiến thức chuyên môn tại trường.

Do đặc thù này, trên cơ sở thỏa thuận của Bộ GD&ĐT năm 2004 về việc ban hành Chương trình khung ngành, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT thuộc nhóm ngành Múa.

Từ năm 2010, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là HVMVN) tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS cho học sinh theo Quyết định số 16 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT theo Thông tư số 16 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 92 của Bộ VHTTDL.

Do đó, HVMVN giảng dạy chương trình đào tạo văn hóa THPT theo nhóm III (nhóm dành cho khối ngành văn hóa nghệ thuật) cho hai đối tượng: học sinh đã có bằng THCS tuyển sinh đầu vào trình độ trung cấp (TC) hệ ngắn hạn và học sinh đã học hết các lớp 6, 7, 8 vào hệ dài hạn. Sau khi hoàn thành chương trình THCS và thi đỗ đầu vào lớp 10 do Học viện tổ chức nếu đạt yêu cầu sẽ học tiếp chương trình THPT.

Ông Hải khẳng định, 2 đối tượng trên sau khi hoàn thành phần kiến thức văn hóa THPT phải dự thi tốt nghiệp 3 môn do Học viện tổ chức (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Nếu học sinh đạt điểm đỗ tốt nghiệp văn hóa thì mới đủ điều kiện dự thi tốt nhiệp chuyên môn và nhận bằng TC.

Theo quy định đối với ngành năng khiếu, các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được lồng ghép cùng với đào tạo chuyên môn, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trình độ TC nhưng không được cấp bằng THCS.

Ðồng ý cấp bằng, giấy chứng nhận

PGS.TS Tạ Quang Ðông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, ký văn bản số 1016 ngày 1/4 gửi Bộ GD&ÐT về tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp tại HVMVN. “Ðể đảm bảo quyền lợi cho người học, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GD&ÐT xem xét, cho phép HVMVN cấp bằng tốt nghiệp TC chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành Chương trình đào tạo TC chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện; cấp giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá THPT trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành Múa (theo Quyết định số 92/2004/QÐ-BVHTT ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin) cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại HVMVN”, ông Ðông đề nghị.

Tối qua, 1/4, Bộ GD&ÐT có công văn trả lời đề xuất của Bộ VHTTDL về hướng giải quyết cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp và THPT cho học viên của HVMVN. Công văn của Bộ GD&ÐT nêu rõ, trong trường hợp Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là HVMVN) đào tạo học sinh đã hoàn thành chương trình theo Quyết định 92 năm 2004 của Bộ VHTTDL, HVMVN được cấp bằng tốt nghiệp theo thẩm quyền. Bộ GD&ÐT đồng ý để HVMVN in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành. Việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa chương trình phổ thông do thủ trưởng đơn vị cấp theo quy định của Thông tư 16 năm 2010.

