Hàng loạt cán bộ Công an quận Tây Hồ bị đề nghị xử lý

TPO - Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật với hàng loạt cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an quận Tây Hồ, trong đó có hai vị là Phó trưởng Công an quận.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Vụ 6 của viện này truy tố ông Phùng Anh Lê (cựu đại tá, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ) cùng 3 thuộc cấp về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù".

Trong vụ án nêu trên, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định, ông Phạm Quý Hải (Phó trưởng Công an quận, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ) là người ký quyết định tạm giữ với Nguyễn Hữu Tài. Khi ông Lê chỉ đạo cấp dưới thả Tài, ông Hải không có mặt tại công an quận, cũng không được báo cáo.

Vẫn theo cơ quan điều tra, ông Hải chỉ biết việc Tài được tha, nên không có căn cứ xác định là đồng phạm trong vụ án. Tuy nhiên, với vai trò là Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Hải chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ dẫn đến sai phạm của nhiều cán bộ chiến sĩ.

"Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định", kết luận nêu.

Đối với ông Lê Sinh Hùng (Phó trưởng Công an quận, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ), được phân công bảo đảm an ninh, an toàn tại Nhà tạm giữ. Đêm 22/9/2016, dù không phải ca trực nhưng khi nhận được cuộc gọi của bị can Lê Đình Trung báo có Đội Cảnh sát hình sự đến nhận Tài theo chỉ đạo của ông Lê, ông Hùng đã trao đổi rằng việc tiếp nhận đối tượng phải làm theo quy định nên không có căn cứ xác định là đồng phạm.

Song cơ quan điều tra cho rằng, với vai trò là người đứng đầu cơ quan thi hành án hình sự, phụ trách nhà giam giữ để xảy ra sai phạm, nên ông Lê Sinh Hùng bị cơ quan điều tra kiến nghị xem xét xử lý hành chính.

Ông Phùng Anh Lê.

Tiếp tục điều tra vụ án

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Quang Huy (Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an quận Tây Hồ) khi nhận điện thoại của bị can Trung báo cáo về việc Đội Cảnh sát hình sự đến nhận người, Huy đã nói với Trung "sếp đã chỉ đạo thì phải nghe thôi, quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được", và không yêu cầu Trung thực hiện theo quy định. Do quá trình điều tra, không thu được tài liệu, chứng cứ thể hiện việc Huy biết ông Lê chỉ đạo thả người nên không có căn cứ xác định là đồng phạm trong vụ án. Cơ quan điều tra cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hành chính Huy.

Đáng chú ý, tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đã bóc tách vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" để tiếp tục xem xét, xử lý đối với một số cán bộ có liên quan khác.

Cụ thể, trường hợp của Phan Tất Hùng (điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận này) bị cáo buộc, là người hướng dẫn Nguyễn Hữu Tài viết cam kết theo yêu cầu của bị can Ngọc, đưa Tài xuống sảnh tầng 1 trụ sở Công an quận để Tài về không theo trình tự, thủ tục nên bị xác định có dấu hiệu của tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án tù".

Xét tính chất, mức độ thấy không cần thiết phải xử lý hình sự Hùng trong vụ án này, nhưng cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tách vụ án để điều tra, xem xét xử lý đối với Hùng nếu có căn cứ ông này liên quan đến vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Còn ông Nguyễn Văn Thuận (cán bộ quản giáo trực Nhà tạm giữ), là người trực tiếp bàn giao Tài cho bị can Ngọc nhưng Thuận không biết việc bàn giao Tài cho Ngọc để làm gì, cũng không biết việc thả Tài là chỉ đạo từ Trưởng công an quận. Do đó, cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành chính Thuận.