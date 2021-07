Hải Phòng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h

Nhiều người dân trốn tránh khai báo

Sáng 19/7, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, quận huyện về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Trong công văn, ông Nguyễn Văn Tùng nhận định lực lượng chức năng thành phố vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, do đó tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh tại thành phố.

Trong quá trình chỉ đạo phòng chống dịch, còn một số hạn chế. Một bộ phận người dân còn chủ quan, không tuân thủ các quy định, các biện pháp phòng chống COVID-19. Nhiều người ra đường khi không có việc cần thiết, tụ tập đông người sau 22h.

Các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ chưa kiểm soát hết được người và phương tiện qua lại, đặc biệt là chốt cầu Nghìn và chốt ga Dụ Nghĩa. Nhiều người vào Hải Phòng không tuân thủ việc khai báo y tế, tìm mọi cách trốn tránh.

Chốt kiểm soát COVID-19 trên QL5, đoạn thuộc địa phận huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Lực lượng kiểm soát của thành phố và các địa phương chưa tập trung cho công tác kiểm tra, các địa phương chưa quan tâm thích đáng đến việc xử phạt công dân vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh.

Riêng ngày 18/7, mới xác định được 41 người từ TP Hồ Chí Minh về Hải Phòng, đã tổ chức cách ly tập trung 25 trường hợp, 16 trường hợp người cao tuổi, trẻ nhỏ cách ly tại nhà.

Các chốt kiểm soát tại huyện An Dương, Hải An, Kiến An phát hiện được 36 người, trong đó 20 người được đưa vào khu cách ly tập trung. 5 trường hợp vào thành phố nhưng không được phát hiện tại chốt kiểm soát.

Người dân Hải Phòng không ra khỏi nhà sau 22h

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu, người dân cư trú tại thành phố và những người ở địa phương mà dịch bệnh đang bùng phát nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và quy định phòng chống dịch của thành phố.

Giao Công an TP Hải Phòng, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường nhân lực, vật lực cho các chốt COVID-19 cửa ngõ.

Từ ngày 19/7, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 22h, trừ trường hợp đặc biệt thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả người về từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ. Người vào khu cách ly tập trung phải tự chi trả kinh phí.

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố rà soát những người là cán bộ nhân viên có địa chỉ thường trú tại Hà Nội, làm việc tại Hải Phòng, yêu cầu ở lại không về quê.

TP Hải Phòng phong tỏa cách ly khu dân cư, nơi ở của ca bệnh vừa ghi nhận tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân).

Lãnh đạo các đơn vị, không cử cán bộ, nhân viên đi công tác tại Hà Nội và các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Lãnh đạo các đơn vị đi công tác phải xin ý kiến thủ tưởng các đơn vị quản lý trực tiếp và địa phương quản lý. Người đi công tác phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch, chịu trách nhiệm nếu để nhân viên vi phạm, làm lây lan dịch bệnh.

Người từ Hà Nội về Hải Phòng bắt buộc phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu dừng các chuyến vận tải khách tuyến cố định Hải Phòng – Hà Nội. Dừng hoạt động các vườn hoa, công viên trên địa bàn. Không tụ tập quá 10 người tại nơi công sở, trường học, bệnh viện. Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn uống đường phố.

Giao Sở GTVT đề nghị Tổng Cục đường sắt dừng các chuyến tàu khách đến ga ở Hải Phòng. Triển khai điều chỉnh phân luồng đối với các xe vận tải hàng hóa từ Hà Nội về Hải Phòng và ngược lại từ nhóm nguy cơ sang nhóm nguy cơ cao. Đồng thời, triển khai dán logo màu đỏ cho các phương tiện này để kiểm soát việc khai báo y tế.