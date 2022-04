Hai ngày đỉnh điểm đợt nắng nóng đầu tiên

Hôm nay và ngày mai là đỉnh điểm của đợt nắng nóng đầu hè 2022. Ảnh minh họa.

Hôm qua, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ đã ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Yên Châu (Sơn La) 37.2 độ C, Phù Yên (Sơn La) 37.1 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 37.9 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 38.3 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.4 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.4 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.3 độ C.

Dự báo tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ (Thanh Hóa đến Phú Yên) trong ba ngày từ 25-27/4 sẽ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, hôm nay và ngày mai cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-15 giờ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-15 giờ.Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ hôm nay và ngày mai trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay và ngày mai duy trì thời tiết ổn định với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 28/4, trời nắng, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ từ 24-27 độ C, ở Tây Nguyên từ 21-24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, số ngày nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có xu hướng gia tăng trong tháng 5/2022. Tuy nhiên nhiều khả năng số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng năm nay cũng được nhận định ít gay gắt hơn so với mùa hè 2020 và 2021.