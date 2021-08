Hà Nội: Để đám tang tập trung đông người, Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

TPO - Ngày 27/8, UBND huyện Đan Phượng ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An.

Cụ thể, UBND huyện Đan Phượng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An, huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2021- 2026. Thời gian tạm đình chỉ công tác từ 17h00 phút ngày 27/8/2021 đến hết ngày 10/9/2021.

Lý do đình chỉ công tác ông Quyết, theo UBND huyện Đan Phương là do ông này đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát tổ chức đám tang tại Cụm 4, xã Thọ An để tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 ngày 23/7/2021 và các Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, ông Nguyễn Trần Quyết phải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của UBND xã Thọ An cho ông Lê Huy Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An phụ trách điều hành.

Đồng thời, ông Nguyễn Trần Quyết có trách nhiệm phối hợp, thực hiện các yêu cầu của các cơ quan chức năng trong việc làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đám tang tại Cụm 4, xã Thọ An.

Trước đó, báo chí phản ánh hình ảnh hàng trăm người đi đưa tang tại cụm dân cư số 4 (cụm 4) xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Clip được người dân ghi lại, phản ánh với chính quyền.

Đoạn clip cho thấy một đám tang diễn ra sáng ngày 19/8. Đoàn đưa tang đông lên đến cả trăm người, với nhiều bà vãi (phụ nữ lớn tuổi) cầm cờ, phường bát âm, nhóm thanh niên khiêng quan tài và rất đông họ hàng, người thân của người quá cố.

Sự việc diễn ra trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 khiến nhiều người dân cụm 4 hoang mang, lo lắng về nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể lây lan trong cộng đồng khi các quy định không được chấp hành nghiêm túc.