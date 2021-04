Giá vàng thế giới tăng vọt, chứng khoán Mỹ lập đỉnh

Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 1.745,94 USD /ounce tầm 14h ngày 13/4 (giờ Mỹ), sau khi giảm xuống 1.722,67 USD trước đó, mốc thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 4. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 0,9% ở mức 1,747,6 USD/ounce.

"Chúng tôi cần phải xem xét tình hình lạm phát để quyết định dòng lưu chuyển vàng và chúng tôi đã thấy chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng, dùng để đo lường lạm phát) sáng nay”, Bob Haberkorn chiến lược gia thị trường cấp cao tại hãng tư vấn RJO Futures nói, và cho rằng đồng đô la giảm giá, lãi suất giảm đã hỗ trợ giá vàng.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất trong vòng nửa năm, khởi động những gì mà hầu hết các nhà kinh tế dự báo là một giai đoạn lạm phát cao hơn. Đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

Hỗ trợ thêm cho việc trú ẩn tài sản bằng vàng là những lo ngại được đưa ra bởi các quan chức y tế Mỹ, cụ thể là đề nghị tạm dừng sử dụng vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson, các nhà phân tích nhận định.

Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ ở thời điểm đóng cửa hôm thứ Ba lại ở mức cao kỷ lục, trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng vọt, khi các nhà đầu tư rũ bỏ lo ngại về việc ngừng triển khai vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson và lạm phát mạnh ở Mỹ.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc này đã chạm mức thấp nhất trong một tháng trước khi phục hồi, để chốt phiên chỉ giảm 1,3.

Các hợp đồng mua bán trong tương lai ban đầu giảm do tin tức về vắc xin của J&J, nhưng đà giảm đã chậm lại sau khi dữ liệu CPI được công bố. Nhu cầu vững chắc đối với trái phiếu kho bạc Mỹ đã đẩy lãi suất xuống thêm, cho thấy các nhà đầu tư không lo ngại về bất kỳ sự gia tăng lãi suất nào sắp xảy ra.

Thay vào đó, trong một trong những phiên giao dịch yên tĩnh nhất của năm, các tên tuổi công nghệ cao đã phát triển mạnh trong thời gian phong tỏa do coronavirus gây ra vào năm ngoái đã thu hút lượng mua mới, thúc đẩy cổ phiếu của Apple Inc, Microsoft Corp và Amazon.com Inc. Bộ ba này đã tăng giá từ 0,6% đến 2,4%.