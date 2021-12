Giả danh Trưởng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Dương Văn Ân sử dụng hàng loạt số điện thoại tạo nhiều tài khoản Zalo rồi kết bạn với chị K.T.T.T. Lúc thì Ân tự xưng là Việt kiều, khi lại vào vai Trưởng công an TP.Bảo Lộc hoặc Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngày 25/12, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố Dương Văn Ân (36 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ đầu tháng 12 này, Ân lập 2 tài khoản Zalo rồi thông qua chức năng “tìm kiếm quanh đây” kết bạn với chị K.T.T.T (ngụ tại TP Bảo Lộc). Trong 1 tài khoản Zalo, Ân giới thiệu tên là Quân, mới từ Canada về TP Bảo Lộc. Đối với tài khoản còn lại, Ân giới thiệu tên là Quỳnh (chị gái của Quân) đang ở Pháp.

Sau khi làm quen với chị T., Ân dùng tài khoản Zalo mạo danh tên Quỳnh đề nghị chị T. chuyển giùm 1.500 USD cho Quân. Mặt khác, Ân sử dụng tài khoản Zalo tên là Quân, nhờ chị T. chuyển tiền mở tài khoản cổ phiếu nhiều lần với tổng số tiền 6 triệu đồng vào 2 tài khoản ngân hàng đứng tên “Nguyen Van Luyen” và “Doan Thi Phương”.

Vài ngày sau, Ân lấy tài khoản Zalo tên Quân nhắn tin cho chị T. với nội dung là mình đang bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ; yêu cầu chị T. chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên “Doan Thi Phương”, nếu không sẽ bị kết tội chiếm đoạt tài sản. Bị thúc ép, chị T. rất hoang mang nên vội chuyển tiền vào tài khoản trên.

Đến ngày 13/12, Ân sử dụng số điện thoại “0355487720” để đăng ký Nick Zalo với tên là Phùng Tất Thành, chức vụ Trưởng Công an TP Bảo Lộc. Ân dùng tài khoản Zalo Phùng Tất Thành nạt nộ, bảo rằng chị T. đang bao che tội phạm.

Đối tượng bảo chị T. nếu không muốn bị công an xử lý thì phải chuyển tiền vào tài khoản “Nguyen Van Luyen” và “Doan Thi Phương”. Vì thiếu hiểu biết pháp luật và quá hoảng sợ, chị T. đã chuyển 11,6 triệu đồng vào các tài khoản nói trên.

Ngoài ra, đối tượng còn dùng 1 tài khoản Zalo khác tự xưng công tác tại Thanh tra Tỉnh Lâm Đồng, lớn tiếng đe dọa rồi yêu cầu chị T. chuyển 3 lần với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Đến nay, với các thủ đoạn trên, Ân đã lừa đảo chiếm đoạt của chị T. tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Sau khi bị bắt giữ khẩn cấp, Dương Văn Ân thừa nhận đã tạo lập các tài khoản Zalo nói trên, giả danh Trưởng Công an TP Bảo Lộc, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng… để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T.

Theo Công an Bảo Lộc, hành vi trên của Dương Văn Ân đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự, do đó đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.