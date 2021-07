Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước

TPO - Các tỉnh miền Bắc đón một tuần mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong khi Nam Bộ, Tây Nguyên mưa dông vào buổi chiều. Miền Trung nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (17-23/7).

Các tỉnh miền Bắc hôm nay trời nắng, cục bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi cao dưới 23 độ. Riêng khu vực vùng núi đêm nay có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ Chủ Nhật đến thứ Tư, các tỉnh miền Bắc đón một đợt mưa dông diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ thứ Năm đến thứ Sáu, mưa tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Bắc. Khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo trong tuần tới, trên các sông suối thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng đạt mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Tại Trung Bộ, từ nay đến thứ Sáu tuần sau duy trì hình thái thời tiết, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên từ thứ Ba có nắng nóng diện rộng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ nắng nóng diện rộng từ thứ Ba tuần tới trước khi đón mưa dông vào thứ Năm.

Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay và ngày mai có mưa dông rải rác. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ thứ Năm tuần sau có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mực nước thượng nguồn các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Bình Thuận có dao động, hạ lưu và các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ, ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Sáu tuần sau duy trì thời tiết điển hình của mùa mưa với mát mẻ, có nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động, trên một số sông suối có khả năng xuất hiện lũ nhỏ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, đêm không mưa, riêng chiều tối và đêm 18/7 có mưa dông cục bộ.

Từ thứ Hai cho đến thứ Tư, Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ thứ Năm mưa gia tăng, thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.