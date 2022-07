Dòng người chen chúc 'mướt mồ hôi' chờ cấp hộ chiếu mẫu mới ở TPHCM

Hôm nay 1/7, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xếp hàng dài, chen chúc nhau trước phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM để làm thủ tục.

Trước đó, ngày 31/5, Bộ Công an cho biết nhằm triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, bộ đã ban hành thông tư số 73/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Để tiết kiệm thời gian, người dân sẽ khai báo thông tin online trước khi vào nơi cấp hộ chiếu của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TPHCM.

Cùng hoàn cảnh với ông Tú, chị Hồng Tâm (ngụ quận 8) cho biết do có việc phải đi nước ngoài, vào giữa tháng 6 chị có đến để làm thủ tục cấp hộ chiếu nhưng được thông báo đã tạm ngưng cấp hộ chiếu mẫu cũ nên phải đợi đến hôm nay để làm hộ chiếu mẫu mới.

Theo Bộ Công an, so với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - đảo Lý Sơn.

Việc thay đổi sẽ góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.