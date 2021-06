Dịch tại TPHCM diễn biến phức tạp, rất đáng lo ngại

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tình hình dịch trên cả nước đang được kiểm soát. Tuy nhiên tại TPHCM có 20 nguồn, nhóm lây nhiễm khác nhau, khó khăn trong truy vết. Tại những tỉnh như Bình Dương, Đà Nẵng, Nghệ An vẫn nguy cơ xuất hiện ca bệnh nhưng đều trong vùng phong tỏa, cách ly.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đến ngày 25/6, TPHCM đã ghi nhận 2.291 ca mắc COVID-19, tăng 402 ca so với tuần trước. Các ca mắc liên quan đến 20 chuỗi lây nhiễm, trong đó, chuỗi lây nhiễm lớn nhất liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng đã lây lan dịch ra nhiều quận, huyện và các địa phương lân cận. Hiện TPHCM đã có nhiều nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng, với dự báo tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc trong thời gian tới.

“Riêng với tình hình dịch tại TPHCM, Bộ Y tế đánh giá cần phải đặc biệt quan tâm. Những cảnh báo ban đầu của Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực đặc biệt của Bộ Y tế về dịch bệnh tại TPHCM đã gần như xảy ra đúng như vậy. Theo đó, dịch đã xuất hiện trong các cơ sở y tế, bệnh viện; sau đó là các cơ sở tôn giáo và ở các trung tâm thương mại, các khu vực tập trung đông người. Thứ 4, là những đối tượng cơ nhỡ, lang thang cũng đã lây nhiễm bệnh dịch. Hiện TP.HCM có nhiều nguồn lây trong cộng đồng khó truy vết”, ông Tuyên nói.



Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết thêm, trước diễn biến dịch tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm và có chỉ đạo cụ thể. Theo đó, sau khi nhận lô vắc xin hỗ trợ đầu tiên của Nhật Bản, Bộ Y tế đã cấp chủ yếu cho TP.HCM. Đến nay, TPHCM đã triển khai tiêm hơn 400.000 trên tổng số hơn 870.000 liều vắc xin được phân bổ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TPHCM tổ chức tiêm chủng tuyệt đối an toàn, không để các địa điểm tiêm tập trung đông người. “Vắc xin phải đặc biệt ưu tiên cho các tỉnh đang bị dịch đe dọa, nhất là TP.HCM. Việc triển khai tiêm chủng phải hết sức an toàn. Tuyệt đối không để địa điểm tiêm trở thành điểm tập trung đông người, trở thành nơi dễ lây nhiễm bệnh. Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các công cụ, công nghệ thông tin hỗ trợ đã được giao để tổ chức đăng ký, tổ chức tiêm đảm bảo anh và an toàn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.