Đạo diễn Dũng ‘khùng’: Không tìm được bé An, không quay 'Đất rừng phương Nam'

TPO - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là người chuyển thể “Đất rừng phương Nam” lên màn ảnh rộng. Anh tuyên bố chỉ bắt tay quay phim khi tuyển được diễn viên chính vào vai An.

Sau 5 năm ấp ủ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bắt tay vào sản xuất dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam. Phim kể về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé An. Trong hành trình tìm cha đầy chông gai không kém phần thú vị cùng người bạn đồng hành tên Cò, cậu có cơ duyên được gặp những người con Nam Bộ hào sảng, chất phát và đầy lòng nghĩa hiệp. Đây sẽ là một dự án điện ảnh làm sống lại ký ức của hàng triệu khán giả khi lên màn ảnh rộng.

Phiên bản điện ảnh lần này đánh dấu sự hợp tác của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng với những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh như nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh, giám đốc âm nhạc Đức Trí, cố vấn sản xuất của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn- người từng làm nên thành công của phim truyền hình Đất Phương Nam.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (trái) làm nên sự thành công của phiên bản truyền hình 'Đất phương Nam'.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mong muốn bản điện ảnh sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng vững chắc của tiểu thuyết nguyên tác và bản phim truyền hình. Sự khác biệt đầu tiên khán giả có thể nhận thấy được ở bản điện ảnh đến từ chính tựa phim Đất rừng phương Nam, so với tựa Đất phương Nam của bản truyền hình năm 1997.

Cố vấn, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn chia sẻ, vì điều kiện vào thời điểm 25 năm trước còn nhiều hạn chế nên đoàn phải “liệu cơm gắp mắm” bỏ đi yếu tố “rừng” trong tác phẩm gốc. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng tiết lộ, ê-kíp của anh đã nắm bản quyền chuyển thể phim từ 5 năm trước nhưng lúc đó chưa đủ tự tin về kinh phí và kĩ thuật để sản xuất.

Tuyển diễn viên "Đất rừng phương Nam".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng quyết tâm tìm ra bằng được các diễn viên nhí trong vai An, Cò, Xinh cho phiên bản đặc biệt này. “Nếu không tìm được An, tôi sẽ không quay”, anh nói. An là vai chính xuyên suốt phim, cậu học trò thành phố lần đầu biết đến chốn dân dã được chính ngòi bút của nhà văn Đoàn Giỏi dùng để khắc hoạ nên bức tranh Đất rừng phương Nam, là linh hồn của cả bộ phim.

Đoàn làm phim tổ chức tuyển chọn vai diễn ở cả ba hình thức: trực tuyến, trực tiếp và tập huấn. Khác với các hình thức tuyển chọn vai thông thường, ở dự án này sẽ có thêm vòng tập huấn. Sau 2 vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp, BTC sẽ chọn ra ba ứng viên ở mỗi vai vào vòng tập huấn. Ở vòng này, các ứng viên sẽ được học kĩ năng diễn xuất cũng như huấn luyện thể lực để đảm bảo cho vai diễn của mình. Sau vòng tập huấn, BTC sẽ chọn ra ứng viên phù hợp nhất cho từng vai diễn.

Yêu cầu đối với vai bé An: Nam 10 -12 tuổi, một cậu bé sinh ra và lớn lên ở thành thị, thông minh, có khả năng quan sát tình huống tốt. Ham tìm tòi học hỏi cái mới nên cậu thích nghi nhanh với hoàn cảnh sống thay đổi liên tục. An không né tránh khó khăn hay nỗi sợ hãi mà dũng cảm đối diện để vượt qua nó. Cò: Nam 10 -12 tuổi, mồ côi mẹ, sống với cha làm nghề bắt rắn nên Cò sớm trở thành một đứa trẻ gan dạ, nhanh nhẹn. Thân hình rắn rỏi, nước da bánh mật và có khả năng bắt rắn và bắn ná rất tốt. Tính cách có phần tinh nghịch, thích thể hiện là đàn anh, đôi khi tị nạnh với An nhưng rất tốt bụng, hết lòng vì bạn bè. Cò là người bạn đồng hành giúp An hoà nhập cuộc sống mới. Xinh: Nữ 9-10 tuổi, có khuôn mặt đẹp, mắt sáng, tóc búi theo kiểu con nhà võ, dáng người hoạt bát lanh lợi, ngây thơ đáng yêu. Tính cách mạnh mẽ tự lập do theo cha mãi võ mưu sinh từ nhỏ. Xinh có khả năng múa đao và nhào lộn rất điêu luyện.