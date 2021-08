TPO - “Đại dịch COVID-19 tác động nặng nề đến an ninh con người, Việt Nam đề nghị các Nghị viện AIPA thúc đẩy chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch, kiểm soát lây lan dịch bệnh, cũng như các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trả lời phóng viên.

Chiều 20/8, trao đổi với báo chí trước Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-42), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, AIPA-42 thể hiện quyết tâm, đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19, vượt qua những khó khăn để phục hồi kinh tế.

Theo ông Mẫn, hơn lúc nào hết, AIPA cần đồng hành, sát cánh cùng ASEAN thúc đẩy thực hiện các sáng kiến về: Quỹ ứng phó COVID-19, kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp, lập quy trình ứng phó dịch bệnh, đặc biệt là việc triển khai kế hoạch chung của ASEAN về mua vắc xin, hỗ trợ người dân và thúc đẩy năng lực để chủ động về vắc xin ở khu vực.

Thông tin về chương trình nghị sự, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam gồm 15 đại biểu Quốc hội, sẽ tham gia nhiều các hoạt động. Tại AIPA-42, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu quan trọng, trong đó ghi nhận những nỗ lực của ASEAN và các quốc gia thành viên trong kiểm soát đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có thông điệp chào mừng Đại hội đồng AIPA 42.

Tại Ủy ban Chính trị, ông Hà cho biết, đoàn Việt Nam sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào 4 dự thảo nghị quyết, phát biểu một số nội dung về hợp tác an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam và trong ASEAN, thúc đẩy an ninh con người, thúc đẩy ngoại giao nghị viện và nêu một số đề xuất tăng cường hợp tác AIPA- ASEAN trong lĩnh vực này.

Liên quan đến Nghị quyết Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN, đoàn Việt Nam dự kiến đề xuất thành lập các cơ chế hợp tác khu vực qua kênh nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách, giám sát triển khai an toàn an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ chống lại đại dịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Về Nghị quyết Thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN, Đoàn Việt Nam tham gia: Khuyến nghị thúc đẩy hiểu biết chung về khái niệm và cách tiếp cận an ninh con người, trên cơ sở cần đảm bảo tuân thủ Hiến chương ASEAN, Tuyên bố ASEAN về nhân quyền và các văn bản khác có liên quan.

Những chia sẻ dữ liệu và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực này cũng góp phần bảo đảm an ninh con người. Trong đó Việt Nam cũng có thể chia sẻ các kinh nghiệm trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ truy vết và cảnh báo, quản lý giãn cách, quản lý tiêm chủng...”, ông Hà cho hay.

Tại Ủy ban Kinh tế, đoàn Việt Nam sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào 2 dự thảo nghị quyết trong chương trình nghị sự: Nghị quyết về “Thúc đẩy ASEAN số có tính bao trùm nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa và tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN” và Nghị quyết thứ hai về “Phục hồi kinh tế sau đại dịch: Hợp tác du lịch trong ASEAN”. Trong đó dự kiến bổ sung cơ chế “bong bóng du lịch”, qua đó kêu gọi các nước thành viên tạo hành lang xanh, bắt đầu mở cửa biên giới trở lại tới các địa điểm đã an toàn.

Đại hội đồng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ ngày 23 –25/8 với chủ đề: “Phát triển quan hệ đối tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025”.