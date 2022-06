Công an TPHCM tiếp nhận đơn đề nghị xử lý những người giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hai đương sự đề nghị điều tra, xử lý một số chủ kênh YouTube, chuyên gia luật cùng ê kíp đã tham gia vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 22/6, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị xử lý hình sự một số cá nhân là chủ kênh YouTube cùng ê kíp của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) vì có hành vi giúp sức cho bà Hằng trong các buổi livestream, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Hiện nay, các đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đang được cơ quan CSĐT xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, hôm nay (22/6), Viện KSND TPHCM cho biết, đã phê chuẩn gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng để Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có đủ thời gian điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 18/6 vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, để nhập vào vụ án mà Công an TPHCM đang điều tra.