Công an TPHCM phát hiện 63 F0 'lang thang', xử phạt người ra đường 17 tỷ đồng

TPO - Qua kiểm tra giám sát tại các điểm chốt chặn, lực lượng Công an đã phát hiện 63 F0 lang thang trên đường. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện và xử phạt hàng loạt trường hợp lưu thông không có lý do chính đáng với số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng.